Big Freedia règle son procès avec un ancien chorégraphe

Big Freedia a réglé un procès qu’elle a déposé contre son ancien chorégraphe Wilberto Dejarnetti en 2018, peut confirmer Pitchfork. Selon les documents judiciaires consultés par Pitchfork, « les négociations ont abouti et un règlement a été trouvé ». L’affaire a été rejetée sans dépens ni préjudice. Dans une déclaration partagée avec Pitchfork via un représentant, Big Freedia a écrit : « Wilberto a été un grand ami et collaborateur pour moi au fil des ans. C’est un talent unique et je suis heureux que nous ayons pu surmonter ce conflit. Nous regardons tous les deux vers l’avenir et toutes les opportunités qu’il réserve pour chacun de nous.

Freedia a poursuivi Dejarnetti, qui est régulièrement apparue dans son émission de télé-réalité Fuse Queen of Bounce, en novembre 2018. Freedia a déposé une plainte pour dommages-intérêts et propriété de la chorégraphie, de la musique et des vidéos qu’elle a créées pendant qu’elle et Dejarnetti travaillaient ensemble entre 2014 et 2017.

Les avocats de Freedia ont initialement affirmé qu’après avoir mis fin à leur relation professionnelle en 2017, Dejarnetti avait continué à demander des redevances de 500 $ par mois pour des routines de danse « en grande partie basées sur et dérivées des mouvements de danse « rebondir » traditionnels et d’autres routines » que Freedia et ses danseurs avaient utilisé pendant des années. Le procès prétendait que Dejarnetti était déjà payé pour ses services. Le procès a également affirmé que Dejarnetti a affirmé la co-auteur des chansons de Freedia et qu’il a retenu les vidéos de la période au cours de laquelle il a été embauché.

Les derniers documents judiciaires, déposés le 18 novembre, indiquaient que s’il n’y avait pas de motion pour rouvrir l’affaire, elle serait officiellement close.