Big Labour a dépensé 1,8 milliard de dollars au cours du cycle électoral de 2020, conclut une étude .

Les syndicats ont dépensé plus de 1,8 milliard de dollars en activités politiques et en lobbying aux États-Unis au cours du cycle électoral de 2020, selon une nouvelle étude publiée par le National Institute for Labor Relations Research (NILRR). La majorité de l’argent dépensé par les travailleurs, 1,4 milliard de dollars, provenait directement des cotisations syndicales prélevées sur les travailleurs qui peuvent légalement être licenciés s’ils refusent de financer les activités syndicales, rapporte l’institut.

Sur le montant total analysé, plus de 1,4 milliard de dollars sont allés à la trésorerie générale des syndicats. Plus de 287 millions de dollars ont été dépensés pour les PAC et le lobbying des syndicats étatiques et locaux du gouvernement et 57 millions de dollars ont été dépensés pour les PAC et comités fédéraux 2020.

Les conclusions ont été publiées après que le comité du Sénat américain sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites ait tenu une audience sur la loi PRO, qui étendrait le pouvoir des syndicats à l’échelle nationale, éliminerait les lois sur le droit au travail dans 27 États et obligerait des millions de travailleurs américains à payer des cotisations. ou perdre leur emploi.

Les protections du droit au travail garantissent que les travailleurs ne peuvent pas être contraints de payer des cotisations à un syndicat comme condition d’emploi. Selon le Bureau of Labor Statistics, seulement 6,7 % des travailleurs du secteur privé sont syndiqués. Des sondages récents ont révélé que plus de 7 Américains sur 10 soutiennent les protections du droit au travail.

« Les patrons syndicaux inondent le système politique américain d’argent provenant de leurs trésoreries à cotisations obligatoires à chaque cycle électoral, poursuivant un programme de pouvoir encore plus coercitif sur les travailleurs, même si la base s’associe à eux en nombre presque record, » Le président du Comité national du droit au travail, Mark Mix, a déclaré à propos des conclusions de l’étude. “Au lieu de travailler à accroître le soutien volontaire parmi les travailleurs qu’ils prétendent” représenter “, ce rapport démontre que les dirigeants syndicaux américains sont déterminés à multiplier leurs privilèges accordés par le gouvernement et à les utiliser pour resserrer davantage leur emprise sur les travailleurs, l’économie et le système politique.

Le rapport est basé sur des documents de divulgation publics déposés par des responsables syndicaux auprès du Département américain du Travail et d’autres sources publiques.

Il identifie des centaines de décaissements effectués par des responsables syndicaux à des entités politiques qui ont été classés comme dépenses non politiques sur les formulaires de divulgation du DOL, ce qui indique qu’il existe de nombreuses autres dépenses similaires.

« Les grands syndicats du secteur privé doivent déposer des rapports auprès du ministère du Travail (DOL) divulguant ‘les activités politiques et le lobbying’ », indique le rapport. « Cependant, de nombreuses dépenses qui devraient être considérées comme politiques sont mal classées. Le National Institute for Money in Politics recueille des données sur le lobbying et les dépenses électorales lors des élections nationales et locales. NILRR a exclu les dépenses des syndicats du secteur privé qui pourraient également être incluses dans les rapports du DOL. »

Il énumère également des exemples de façons dont les failles permettent aux syndicats de classer de manière erronée et potentiellement de sous-estimer la manière dont les fonds sont dépensés.

« Le manque de transparence nuit aux travailleurs mêmes que ces rapports sont censés bénéficier, dont beaucoup sont obligés de subventionner l’activité syndicale juste pour conserver leur emploi », indique le rapport.

Étant donné que le nombre total de fonds mal classés est potentiellement bien supérieur à ce qui est indiqué, et en raison du nombre de syndicats qui n’ont déposé aucune divulgation ou n’ont pas identifié « les activités politiques et le lobbying » dans leurs déclarations au DOL, le NILRR suggère que l’argent des syndicats dépensé pour des activités politiques l’activité était bien supérieure à 1,4 milliard de dollars en 2020.