Pour Ali Velshi de MSNBC, le ciel pourrait tout aussi bien tomber, car le samedi, il a convenu avec le sénateur de Pennsylvanie Bob Casey que le pays est au point de non-retour des droits de vote maintenant que la Cour suprême a statué que l’interdiction de récolter les bulletins de vote et le vote à l’extérieur de l’enceinte ne viole pas l’article 2 de la loi sur les droits de vote.

Velshi a fustigé l’opinion du juge Samuel Alito, la décrivant comme un jour sombre pour la démocratie. » Vous avez tweeté à ce sujet – le test à cinq facteurs d’Alito. Il faut souligner que les petits « d » démocrates n’ont rien à se réjouir après la décision de Brnovich. L’opinion d’Alito affaiblit la loi sur les droits de vote, elle endosse des craintes fantômes concernant la fraude électorale, un phénomène qui existe à peine.

Ce verbiage vient de Ian Millhiser de Vox, pas de Casey.

Selon Velshi, « Que faisons-nous, nous empruntons une route étrange en Amérique, où ce une chose fantôme qui a commencé avec le Grand Mensonge qui s’est étendue à la fraude électorale est maintenant en train de s’inscrire dans la loi. “

Bien sûr, Alito n’a pas dit que la fraude était endémique, mais simplement que l’État avait un intérêt légitime à l’empêcher. La loi de l’Arizona était si peu controversée que malgré ce que le président Biden a déclaré après la décision, ses propres avocats ont convenu qu’aucune de ces dispositions ne violait l’article 2 de la VRA.

Cela pourrait être une nouvelle pour Velshi et pour le sénateur Casey, qui a déclaré de manière hyperbolique : « nous avons atteint un point maintenant avec les décisions de la Cour suprême et avec – l’avènement de toutes ces – qu’est-ce que c’est plus de 400 projets de loi sur la suppression des électeurs à travers le pays, où nous sommes à un point de non-retour. Nous allons soit préserver notre démocratie et ainsi protéger les droits des électeurs ou protéger les droits des électeurs pour préserver la démocratie, soit nous ne le faisons pas.

On ne tient qu’à un fil !

Casey n’en avait pas fini avec ses remarques farfelues, affirmant : « Nous sommes arrivés à un point où les démocrates doivent se lever et faire quelque chose. Maintenant, je pense que nous pouvons le faire. Parce qu’il est évident pour moi que les républicains vont simplement approuver les projets de loi sur la suppression des électeurs. Et à la base, nous devrions être francs à ce sujet, à la base, ces projets de loi sur la suppression des électeurs concernent la suprématie blanche. »

Velshi a affirmé que c’était évidemment vrai, “Il semble évident ce que vous venez de dire.”

Il a ensuite déploré le fait que certains démocrates, vraisemblablement Sens. Manchin et Sinema, ne voient pas l’urgence de la situation, « Vous avez des personnes au Sénat qui sont membres de votre parti qui ont probablement besoin d’être un peu convaincues de cela… beaucoup d’Américains sont arrivés à la conclusion à laquelle vous arrivez, c’est-à-dire que les républicains semblent être du mauvais côté de cette question pour les mauvaises raisons.

Si Velshi est vraiment préoccupé par l’état de la VRA, il devrait être en colère contre la DNC pour avoir fait la publicité d’un procès qu’elle n’avait aucune chance de gagner.

Voici une transcription de l’émission du 3 juillet :

MSNBC

Velshi

9 h 30 HE

ALI VELSHI : Permettez-moi de vous poser une question sur la – la décision de la Cour suprême – les opinions qui ont été rendues cette semaine. Vous avez tweeté à ce sujet – le test à cinq facteurs d’Alito. Il faut souligner que les petits « d » démocrates n’ont rien à se réjouir après la décision de Brnovich. L’opinion d’Alito affaiblit le Voting Rights Act, elle endosse des craintes fantômes concernant la fraude électorale, un phénomène qui existe à peine. Que faisons-nous, nous empruntons une route étrange en Amérique, où cette chose fantôme qui a commencé avec le Grand Mensonge qui s’est étendue à la fraude électorale est maintenant en train de devenir ancrée dans la loi.

BOB CASEY : Ali, nous sommes – nous avons atteint un point maintenant avec les décisions de la Cour suprême et avec – l’avènement de tous ces – qu’est-ce que c’est plus de 400 projets de loi sur la suppression des électeurs à travers le pays, où nous en sommes à un point de non retour. Nous allons soit préserver notre démocratie et ainsi protéger les droits des électeurs, soit protéger les droits des électeurs pour préserver la démocratie, soit nous ne le faisons pas. Nous sommes arrivés à un point où les démocrates doivent se lever et faire quelque chose. Maintenant, je pense que nous pouvons le faire. Parce qu’il est évident pour moi que les républicains vont simplement approuver les projets de loi sur la suppression des électeurs. Et à la base, nous devrions être francs à ce sujet, à la base, ces projets de loi sur la suppression des électeurs concernent la suprématie blanche et, malheureusement, il semble que le Parti républicain soit en train de devenir un parti à un ou deux problèmes où ils semblent uniquement intéressés par l’arrêt des programmes de Joe Biden. et en particulier sur les questions de soins et de soutien aux projets de loi sur la suppression des électeurs.

VELSHI : Cela semble évident ce que vous venez de dire. Il y a des gens au Sénat qui sont membres de votre parti et qui ont probablement besoin d’être convaincus de cela. Êtes-vous impliqué dans l’une de ces conversations avec des collègues qui pensent que nous devons vraiment continuer à essayer d’être aussi bipartites que possible en ce qui concerne les droits de vote? Parce que beaucoup d’Américains sont arrivés à la conclusion à laquelle vous arrivez, c’est-à-dire que les républicains semblent être du mauvais côté de cette question pour les mauvaises raisons.