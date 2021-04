Big Meat dépense des millions pour bloquer la politique climatique – tout comme Big Oil

Vous savez probablement déjà que l’industrie des combustibles fossiles a dépensé plusieurs millions de dollars pour tenter de semer le doute sur le changement climatique et le rôle de l’industrie dans ce domaine.

Mais saviez-vous que les grandes entreprises de viande et de produits laitiers font la même chose?

Selon une nouvelle étude de NYU, ces entreprises ont dépensé des millions de dollars pour faire pression contre les politiques climatiques et financer des recherches douteuses qui tentent de brouiller les liens entre l’agriculture animale et notre urgence climatique. Le plus gros lien est que environ 14 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la viande et des produits laitiers.

«Les entreprises bovines et laitières américaines semblent agir collectivement de manière similaire à l’industrie des combustibles fossiles, qui a construit un vaste contre-mouvement contre le changement climatique», écrivent les auteurs de l’étude, publiée dans la revue Climatic Change.

L’une des auteurs, Jennifer Jacquet, affirme que l’article devrait susciter une réponse publique vigoureuse. «Les gens devraient être fous», dit-elle. «Et nous devons construire un système dans lequel nous pouvons empêcher ce type d’influence.»

Comparer l’industrie de la viande et du lait avec l’industrie des combustibles fossiles n’est pas une analogie facile. Ces industries ont travaillé en tandem pendant des années pour saper la politique climatique.

Par exemple, en 2009, Tyson et d’autres entreprises de viande se sont inquiétés de l’American Clean Energy and Security Act, également connu sous le nom de Waxman-Markey, qui aurait établi un système de plafonnement et d’échange. Ils ont travaillé aux côtés de l’industrie des combustibles fossiles pour arrêter le projet de loi. S’il avait été adopté, il aurait été le premier projet de loi du Congrès à s’attaquer directement aux émissions de gaz à effet de serre. Mais il n’a jamais dépassé la Chambre.

Aujourd’hui, de plus en plus d’informations sont mises au jour sur la manière dont les grandes entreprises de viande et de produits laitiers travaillent contre les politiques climatiques: par le biais de lobbying, de campagnes politiques et de recherches universitaires.

Comment Big Meat fait pression contre les politiques respectueuses du climat

Commençons par le lobbying.

Il n’est pas surprenant que les associations de commerce de la viande et des produits laitiers fassent pression pour des choses comme l’accès aux terres publiques fédérales pour le pâturage du bétail ou des règlements sur la gestion du fumier favorables à l’industrie. C’est plus ou moins leur raison d’être, et c’est ce qu’ils font depuis des décennies. Mais comme les auteurs l’ont déterminé, «plus récemment, ils ont été impliqués dans le blocage de la politique climatique qui limiterait la production».

Six des grands groupes américains – la National Cattlemen’s Beef Association, le National Pork Producers Council, le North American Meat Institute, le National Chicken Council, l’International Dairy Foods Association et l’American Farm Bureau Federation – ont dépensé ensemble environ 200 millions de dollars en le lobbying depuis 2000. Et ils font du lobbying chaque année contre les politiques climatiques comme le plafonnement et l’échange, la Clean Air Act et les règlements qui obligeraient les fermes à déclarer leurs émissions.

Les entreprises de viande individuelles dépensent également des millions en lobbying. Tyson, par exemple, a dépensé 25 millions de dollars depuis 2000. Maintenant, cela peut ne pas sembler beaucoup si nous le comparons à ce que les entreprises individuelles de l’industrie des combustibles fossiles dépensent – Exxon a dépensé à elle seule plus de 240 millions de dollars au cours de la même période. Mais l’étude note que nous devons examiner ces montants proportionnellement au résultat net de chaque entreprise. Considéré comme une part du chiffre d’affaires total au cours des deux dernières décennies, Tyson a dépensé 33% de plus en lobbying qu’Exxon.

«Les dépenses relatives sont vraiment un indicateur de l’engagement politique», a déclaré Jacquet.

Ces chiffres se réfèrent aux dépenses totales des entreprises de viande en matière de lobbying, pas seulement de lobbying spécifique au climat. Cela dit, même les politiques qui ne concernent pas explicitement le climat – comme les incitations aux cultures ou les décisions relatives à l’utilisation des terres – peuvent également générer des émissions nocives.

Quand Big Meat s’implique dans des campagnes politiques

L’étude a également révélé que les grandes entreprises de viande américaines ont dépensé des millions en campagnes politiques, généralement pour soutenir les candidats républicains.

Encore une fois, ces entreprises dépensent beaucoup dans ce domaine par rapport à leur résultat net. Depuis 2000, Exxon a dépensé environ 17 millions de dollars en campagnes politiques fédérales américaines, tandis que Tyson a dépensé 3,2 millions de dollars. “Mais pris en tant que part du chiffre d’affaires total de chaque entreprise au cours de cette période, Tyson a dépensé le double de ce qu’Exxon a dépensé en campagnes politiques”, note l’étude.

Les entreprises de viande et de produits laitiers financent les candidats parce que cela est payant. Les membres du Congrès qu’ils ont financés, comme le représentant Pete Sessions (R-TX), le sénateur Saxby Chambliss (R-GA) et le représentant Roy Blunt (R-MO), ont soutenu des projets de loi en faveur de l’agriculture et ont fréquemment voté contre législation sur le changement climatique, y compris le plafonnement et l’échange.

Selon l’étude, dans certains cas, le financement de Big Meat est le plus gros contributeur aux ressources financières d’un politicien: «Hormel Foods a été le plus gros contributeur au représentant Gutknecht (R-MN) au cours de sa carrière – un ancien membre du Congrès qui a remis régulièrement en question la science du climat.

Parfois, Big Meat a également financé des candidats démocrates. Pendant la campagne présidentielle de 1992, Tyson était connu pour être l’un des principaux soutiens de Bill Clinton – au point que Clinton était en fait surnommé le «Chicken Man». Tyson, dont le siège social est situé dans l’État d’origine de Clinton, en Arkansas, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Pouvez-vous faire confiance à la recherche environnementale financée par Big Meat?

L’industrie de la viande et des produits laitiers finance également ses propres experts universitaires, qui publient ensuite des recherches qui minimisent ou nient le lien de causalité entre l’agriculture animale et le changement climatique.

La recherche financée par l’industrie n’est pas toujours nécessairement imparfaite. Mais il est certainement juste de s’interroger sur l’intégrité de la recherche financée par l’industrie qui fait avancer les objectifs de cette industrie. Comme Undark l’a signalé, vous pourriez lire un livre blanc qui dresse un tableau optimiste des émissions de l’industrie bovine, pour ensuite vous rendre compte que les co-auteurs dirigent des groupes laitiers ou ont reçu un financement de l’industrie du bétail.

Cela se produit également dans les industries adjacentes: vous pourriez entendre un scientifique nier que la surpêche est un problème majeur, par exemple, pour découvrir ensuite qu’ils ont reçu des fonds de groupes de l’industrie de la pêche et des fruits de mer. (Pour être honnête, nous devons noter que les entreprises de viande à base de plantes ont également commandé des analyses à des chercheurs externes, bien que beaucoup moins.)

La nouvelle étude de NYU fournit d’autres exemples de la façon dont la recherche financée par l’industrie de la viande cherche à minimiser les coûts environnementaux de l’industrie – comme en soulignant que ses émissions sont faibles par rapport à celles d’autres secteurs, comme le transport, au lieu de reconnaître que l’agriculture animale cause presque 15% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui signifie que c’est toujours un gros moteur du changement climatique.

En fait, le document de la NYU note que si l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture a raison de prévoir que la consommation de viande augmentera de 73% d’ici 2050, les émissions de certaines entreprises de viande et de produits laitiers pourraient dépasser les émissions de plusieurs entreprises de combustibles fossiles.

Cela signifie que les gens qui se soucient du climat doivent prendre au sérieux la responsabilité de Big Meat et Big Dairy, comme ils le font depuis des années avec Big Oil.

«Il doit y avoir une grande réinvention de la viande et des produits laitiers», a déclaré Jacquet. Qu’il s’agisse d’une réduction de la consommation de viande ou d’un passage total à la viande et aux produits laitiers d’origine végétale ou de laboratoire, une chose est sûre: «Compte tenu de ce que nous savons sur le changement climatique», a déclaré Jacquet, «il semble clair que les affaires comme d’habitude n’est pas la réponse.