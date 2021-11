Big Money Apes Into Blockchain Gaming avec une collecte de fonds de 725 millions de dollars pour Forte

Les principaux acteurs de la cryptographie Andreessen Horowitz (a16z), Cosmos, Polygon Studios et Solana Ventures font partie de ceux qui ont investi 725 millions de dollars supplémentaires pour clôturer un tour de série B pour la plate-forme de jeu blockchain Forte.

Le cycle a été mené par Sea Capital et Kora Management avec la participation d’un certain nombre d’éditeurs de jeux et de médias, notamment Animoca Brands, Big Bets (Huuuge Games), Overwolf, Playstudios, Warner Music Group et zVentures (Razer). Le financement sera utilisé pour étendre les produits et services de Forte, ainsi qu’accélérer l’intégration des éditeurs de jeux et de contenu émergents. La plate-forme de Forte est utilisée par les éditeurs de jeux pour intégrer la technologie blockchain dans leurs jeux. La plate-forme permet également d’émettre et de vendre des jetons non fongibles (NFT). à plus de 900 millions de dollars.

