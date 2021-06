Big Mountain et Torai créent une version reggaeton de « Baby i love your way » – El Sol de México

Vous avez sûrement plus d’une fois entendu à la radio : Ooh baby, I love your way, daily yeah, yeah… Cette chanson fusionnée avec des rythmes reggae est devenue l’hymne et le drapeau du groupe californien Big Mountain. Cela les a amenés à la sixième place du palmarès Billboard en 1994 et les a ensuite intégrés à la culture populaire de la musique.

27 ans plus tard et avec une industrie musicale totalement révolutionnée, Quino McWhinney retrouve la chanson écrite par Peter Frampton pour l’interpréter dans une version revisitée aux sonorités urbaines. Le mix a été rendu grâce à Aitor García, chanteur du groupe mexico-espagnol Torai, qui a invité l’Américain à collaborer sur sa chanson.

“Comme vous pouvez l’imaginer, Ooh baby, I love your way est une institution dans ma vie et dans la carrière de Big Mountain”, a déclaré Quino McWhinney dans une interview avec El Sol de México.

« Je voulais expérimenter le genre reggaeton, voyant maintenant le succès qu’il a et que l’espagnol est devenu quelque chose de plus universel. Alors quand j’ai rencontré Aitor et qu’il m’a parlé de son idée de faire une version urbaine avec des aspects reggaeton, il m’a semblé parfait que j’envoyais cette énergie à l’univers et elle est revenue sous la forme d’un nouvel ami que j’ai respecte beaucoup.

La collaboration de Torai avec Big Mountain comprend de nouveaux couplets composés par Aitor García qui interprètent tous les deux en espagnol. Cela a nécessité une curation lyrique très délicate qui a nécessité plusieurs processus de révision.

« Nous avons changé cette version environ huit ou neuf fois parce qu’elle ne nous a pas vraiment convaincus. Et c’est là qu’intervient le respect que vous avez pour la chanson », explique le chanteur de Torai. «Nous modifiions des détails absurdes. On mettait notre premier couplet au début ou à la fin, ou on déplaçait le rap plusieurs fois. Le jour où nous avons enregistré la vidéo, je ne connaissais même pas la nouvelle partie à cause de tant de changements ».

Enfin, la version urbaine du thème a eu le soutien de son auteur original, Peter Frampton, qui a approuvé l’ajout des nouveaux vers au thème.

«Heureusement, il a aimé ça. Il nous a donné toutes les autorisations et permissions pour les changements, car s’il ne l’aimait pas, nous ne pouvions pas le faire. Et nous avions déjà filmé la vidéo malgré son approbation. Mais à la fin, il nous a félicités et il semble qu’il en profite », explique García.

Il n’a pas été difficile pour Quino McWhinney de faire correspondre le nouveau son urbain ou les paroles en espagnol, car grâce à son ascendance mexicaine et son goût pour les sons caribéens, il a toujours été lié à ces racines musicales.

« C’est incroyable de voir comment la musique a évolué dans les aspects caribéens. Je me souviens avoir écouté les disques d’El General et en même temps nous expérimenter avec l’espagnol. Pour moi, il a toujours été important de mettre des chansons dans cette langue, nous l’avons commencé depuis 1992 (sur l’album Wake Up). Et maintenant de voir comment le genre explose partout et la musique en espagnol est quelque chose de très sympa pour la musique caribéenne ».

Baby, I love your way est devenu un énorme succès international en 1994. La chanson faisait partie de la bande originale du film Reality Bites, avec Winona Ryder, Ethan Hawke et Ben Stiller. Ce n’est qu’aux États-Unis qu’il a réussi à vendre plus d’un demi-million d’exemplaires et a été certifié avec un disque d’or. Au Royaume-Uni, il a reçu une plaque d’argent pour avoir vendu plus de 200 000 exemplaires.

Le succès de la chanson, reconnaît Quino McWhinney, a assombri le reste de la carrière de Big Mountain, qui cherche à ce jour à surmonter ce triomphe.

«Parfois, j’ai eu un peu de mal ou de frustration avec la difficulté de le surmonter. Et je n’ai toujours rien abandonné, nous travaillons toujours là-dessus. Mais au fil des années, j’ai appris à avoir un grand respect pour lui. Ma vie a changé et celle de ma famille s’est améliorée. Je dois donc remercier Peter Frampton ».

La collaboration entre Torai et Big Mountain ne se limitera pas à ce single. Aitor García produit ce qui sera le prochain matériel d’enregistrement pour le groupe américain, où Quino McWhinney espère expérimenter de nouveaux sons et mixages.

« J’aime toucher à tout. Le reggae est ce qui me fait gagner de l’argent, mais j’ai grandi dans une maison avec de nombreux musiciens qui jouaient presque toujours de la musique traditionnelle mexicaine, des éleveurs, des billets. Mais j’ai aussi ma famille gringo, blanche et américaine qui a aussi son look. J’aime le pays. Il n’y a pas de musique que je n’aime pas. Et avec Aitor, je ne vois aucune limite. Le seul but qu’on a maintenant, c’est de s’amuser.”