Big Move : Reliance investit 200 millions de dollars dans Dunzo

Par Salman SH

La plate-forme de livraison hyperlocale Dunzo a annoncé jeudi avoir levé 240 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds dirigée par Reliance Retail Ventures (Reliance Retail) avec la participation des investisseurs existants Lightbox, Lightrock, 3L Capital et du fournisseur de dette à risque Alteria Capital.

Reliance Retail a mené le tour avec un investissement de 200 millions de dollars et détiendra une participation de 25,8 % dans Dunzo sur une base entièrement diluée.

Dunzo a déclaré que le capital serait utilisé pour poursuivre son objectif de devenir la plus grande entreprise de commerce rapide du pays, permettant la livraison instantanée de produits essentiels à partir d’un réseau de micro-entrepôts tout en élargissant également sa verticale commerciale B2B pour permettre la logistique aux commerçants locaux dans les villes indiennes.

Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier exclusif et Cyril Amarchand Mangaldas a agi en tant que conseiller juridique de Dunzo et PwC India a fourni des services de due diligence financière. AZB & Partners a agi en tant que conseiller juridique de RRVL et Deloitte, Haskins & Sells LLP a fourni des services de due diligence financière.

La dernière levée de fonds de Dunzo intervient à un moment où l’écosystème des start-ups est rempli de fonds dans un environnement de financement favorable. Les investisseurs nationaux et internationaux auraient investi plus de 36 milliards de dollars de capitaux dans des start-up indiennes rien qu’au cours de l’année 2021.

Le marché de l’Internet grand public a été en grande partie un favori des investisseurs avec des sous-segments comme le commerce rapide (qCommerce), la fintech, l’edtech et la technologie de la santé en tête des charts l’année dernière en termes de financement levé auprès des VC et des PE. Le segment qCommerce a également connu une activité accrue des investisseurs avec des start-up comme Zepto, Swiggy, Blinkit (anciennement Grofers) en tête du marché. La catégorie du commerce rapide en Inde a une opportunité de marché adressable de plus de 50 milliards de dollars, selon les propres estimations de Dunzo.

En décembre 2021, Zepto, basé à Bengaluru, dirigé par des décrocheurs de l’Université de Stanford, âgés de 19 ans, a levé un tour de table de série C de 100 millions de dollars à 570 millions de dollars d’évaluation post-monnaie quelques mois seulement après avoir obtenu un tour de table de 60 millions de dollars en novembre. La plate-forme de livraison de nourriture Swiggy a également déclaré en décembre de l’année dernière qu’elle investirait 700 millions de dollars dans son service de livraison d’épicerie instantanée Instamart.

Grofers a également complètement pivoté dans le modèle qCommerce l’année dernière après avoir levé 100 millions de dollars auprès de Zomato en août 2021. Pendant ce temps, la plus grande épicerie en ligne d’Inde, BigBasket, développerait également le produit qCommerce « BBNow » en collaboration avec Tata Digital, qui se concentrera sur la livraison d’épicerie dans les 18 -20 minutes.

Cependant, Dunzo, basée à Bengaluru, est l’une des premières start-ups à se lancer dans l’espace hyperlocal en 2015. La société a démarré initialement comme une application de conciergerie à la demande qui agrégeait les supermarchés et les points de vente à proximité – un modèle qui a ensuite été imité. par les goûts de Swiggy, Grofers, et maintenant Zepto. À la fin de 2019, Dunzo a commencé à s’éloigner partiellement du modèle d’agrégation et a pivoté vers son propre modèle basé sur les stocks en utilisant des magasins sombres.

Au lieu du modèle de marché (ou d’agrégation) conventionnel, qui fonctionne comme un agrégateur de magasins et de supermarchés à proximité, des services tels que Dunzo, Zepto et Instamart fonctionnent sur le modèle d’inventaire en utilisant des magasins sombres. Les dark stores sont des magasins de livraison uniquement qui permettent aux start-ups de s’approvisionner sur leur propre inventaire en s’approvisionnant auprès de grossistes et de marques.

Actuellement, Dunzo est disponible dans sept villes métropolitaines en Inde et le capital supplémentaire sera utilisé pour étendre l’activité de commerce rapide à 15 villes. Dunzo a lancé son modèle de livraison qCommerce « Dunzo Daily » à Bangalore au début de l’année dernière, qui connaît une croissance de plus de 20 % semaine après semaine. Le modèle Dunzo Daily fournit les essentiels quotidiens et hebdomadaires en 15 à 20 minutes, en mettant l’accent sur la fourniture de fruits et légumes de haute qualité.

En plus du financement, Dunzo et Reliance Retail concluront également certains partenariats commerciaux. Dunzo permettra une logistique hyperlocale pour les magasins de détail exploités par Reliance Retail, renforçant ainsi les capacités omnicanales de Reliance Retail. Dunzo facilitera également les livraisons du dernier kilomètre pour le réseau marchand de JioMart.

« Avec cet investissement de Reliance Retail, nous aurons un partenaire à long terme avec lequel nous pourrons accélérer la croissance et redéfinir la façon dont les Indiens achètent leurs produits essentiels quotidiens et hebdomadaires. Nous sommes enthousiasmés par la traction et la vitesse que Dunzo Daily a atteint et au cours des trois prochaines années, nous visons à nous établir comme l’un des fournisseurs de commerce rapide les plus fiables du pays », Kabeer Biswas, PDG et co-fondateur, Dunzo , a déclaré dans un communiqué.

