Big Rumble Boxing : Creed Champions : examen et impressions

En tant que personne qui aime les histoires d’opprimés et les coups de poing, vous savez que j’apprécie Rocky. J’ai regardé tous les films (bons et mauvais) et je suis un grand de la récente franchise de suites, Creed. Alors quand on m’a envoyé un code pour découvrir un nouveau jeu de boxe Creed/Rocky, j’étais excité. Quand j’ai vu que c’était un retour aux boxeurs d’arcade classiques, j’étais encore plus excité. Ensuite, je l’ai joué et j’ai découvert que c’est aussi une sorte de roman visuel où vous frappez aussi certaines personnes. Tout cela est bon. (Mais le prix est probablement trop élevé.)

Big Rumble Boxing: Creed Champions est sorti plus tôt ce mois-ci sur la plupart des principales consoles et a été développé par Survios. C’est un jeu qui ressemble beaucoup aux jeux de boxe d’arcade classiques d’autrefois. Il comprend des compteurs de santé et spéciaux, des attaques infusées d’énergie, des personnages grands et colorés et une action rapide. Ce n’est pas une simulation de boxe réaliste comme la série Fight Night d’EA. C’est de la boxe over-the-top à l’ancienne, comme à l’époque de la Dreamcast.

Et c’est du solide ! C’est probablement un peu trop facile de spammer des coups lourds et je pense que le blocage est un peu trop puissant, mais cela fonctionne contre l’IA et les adversaires humains. Je me suis amusé à frapper, esquiver, contrer et écraser le bouton X pour me relever après un renversement.

La partie la plus intéressante de Creed Champions (je n’écris plus le nom en entier, c’est trop long et maladroit) est que chaque combattant du jeu, y compris ceux que vous débloquerez plus tard, présente ses propres histoires. Ceux-ci peuvent être battus en une heure environ, selon votre niveau d’esquive et de frappe.

Ces histoires sont présentées dans un format très similaire aux romans visuels. Vous ne prenez pas de grandes décisions ou n’interagissez pas avec les personnages, appuyez simplement sur un bouton pour obtenir le prochain morceau de texte. Ce qui les rend vraiment merveilleux d’une manière idiote, c’est que tous les personnages ne changent jamais de tenue ou de look. Ainsi, les boxeurs portent leurs gants de boxe à l’aéroport, dans les rues et partout ailleurs où les différentes histoires vous mènent. Les poses non animées sont échangées au fur et à mesure que le texte change, parfois avec quelques grognements et autres courtes séquences sonores. C’est simple, mais un plaisir à vivre.

Un autre aspect intéressant de Creed Champions est que parfois, avant les matchs, lorsque vous jouez dans le mode arcade principal du jeu, vous devrez vous entraîner pour le prochain combat. Ceci est représenté comme une série de mini-jeux entre lesquels vous vous déplacez rapidement, créant un montage d’entraînement. Une belle touche. (Oui, vous frappez de la viande dans un congélateur. Il s’agit d’un média lié à Rocky. Bien sûr, vous frappez de la viande dans un congélateur.)

Certains joueurs plus observateurs peuvent remarquer que tous les actifs de ce jeu semblent avoir été créés pour le jeu de boxe populaire 2018 Creed VR de Survios. Et oui, c’est vrai. Mais je pense que c’est une utilisation intelligente de ces actifs. Tout le monde n’a pas de casque VR ou ne veut même pas jouer à un jeu de boxe VR. Donc, réutiliser ces actifs pour un jeu de boxe d’arcade me convient. Moins bien est le prix. 40 $, c’est un peu beaucoup pour quelque chose comme ça.

Pourtant, si vous avez envie d’un nouveau jeu de boxe d’arcade moderne comme Ready 2 Rumble, cela pourrait valoir la peine de vérifier la prochaine fois qu’il sera mis en vente.