Big Sean dit que Kanye West lui doit des millions et n’a jamais rendu ses maîtres

Big Sean expose ses problèmes avec Kanye West.

Après l’avoir interpellé pour ses commentaires de « cul de salope », le rappeur de « Loyal to a Fault » a parlé de sa relation avec Ye lors de son interview de trois heures avec « Drink Champs ».

Sean, qui a mis fin à sa relation avec GOOD Music cette année, affirme que Ye lui doit encore environ 6 millions de dollars pour ce qu’il décrit comme un contrat d’enregistrement « injuste ».

« Si vous augmentez les B et que vous me devez cet argent, ce n’est probablement pas rien pour lui. C’est de l’argent qui change ma vie », a-t-il déclaré à NORE et DJ EFN. « J’ai mis au moins 30 millions dans la poche de cet homme ou plus et il me doit de l’argent et il a accumulé des milliards. »

Sean a décidé d’auditer le label après une suggestion de son manager, le PDG de Roc Nation, Jay Brown, qui l’a décrit comme « la pire affaire qu’il ait jamais vue ».

En septembre 2020, Kanye a annoncé qu’il rendait à ses artistes leurs maîtres, mais cela n’a pas encore été fait, selon Sean.

« Cela ne s’est pas encore produit, mais cela me serait très utile », a déclaré Sean, qui s’appelait lui-même le « Non. 1 artiste gagnant sur GOOD Music. « Si j’étais au sommet, si j’étais un homme de parole et pas seulement en train de dire quelque chose pour bien paraître à ce moment-là, je paierais mes artistes à leurs maîtres. »

Je rends à tous les bons artistes musicaux les 50% que j’ai de leurs maîtres – vous (@kanyewest) 23 septembre 2020

Il a révélé que ses problèmes avec Ye provenaient de « Blessings », sa collaboration de 2015 avec Drake. Kanye a entendu la chanson et a dit qu’il voulait y figurer, mais son album Dark Sky Paradise était déjà terminé et devrait sortir le lendemain.

Cependant, Sean a quand même essayé de le faire participer et a même aidé Ye à écrire son couplet. Drake ne pensait pas que la chanson avait besoin de Kanye, mais Sean a quand même insisté pour lui. En raison du timing de dernière minute, Kanye ne s’est pas retrouvé sur l’album, mais il est apparu sur la version longue et dans la vidéo. Alors qu’il était sur le tournage de la vidéo « Blessings », Sean a déclaré que Ye « s’était énervé » contre lui pour ne pas l’avoir mis sur la version de l’album.

Lors de son interview pour « Drink Champs », Kanye a reproché à Sean de ne pas l’avoir soutenu lors de sa candidature à la présidence. Sean dit qu’il a essayé de contacter Ye mais qu’il n’avait pas ses coordonnées et qu’il n’a jamais soutenu publiquement un candidat, malgré l’affirmation de Ye le contraire.

« Qu’est-ce que je suis censé faire, soutenir quelqu’un avec qui je ne peux même pas entrer en contact à l’époque ? » demanda Sean.

Il décida enfin de rompre son silence car cela lui pesait. « Cela me dérange et je suis fatigué de ne pas pouvoir m’exprimer », a-t-il déclaré.