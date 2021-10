Big Sean dit qu’il en a fini avec un BON accord musical

Big Sean a sorti son nouveau projet vendredi, qui marque également un nouveau chapitre de sa carrière.

Tout en faisant la promotion de What You Expect, une collection de 6 pistes avec Hit-Boy, Sean a révélé qu’il n’était plus sur GOOD Music et qu’il sortait maintenant de la musique de manière indépendante. L’EP marque son premier projet via son propre label, FF to Def Entertainment en partenariat avec Def Jam.

« Au fait, c’est le premier projet où je suis aussi sur mon propre label, plus de p’tite merde !!!! J’ai bossé ! #DONLIFE », a-t-il déclaré aux fans.

D’ailleurs c’est le premier projet où je suis aussi sur mon propre label, plus de p’tite merde!!!! J’ai bossé ! #DONVIE – Sean Don (@BigSean) 29 octobre 2021

Lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours signé sur le label de Kanye West, Sean a confirmé qu’il devait prendre la meilleure décision pour sa carrière et devenir indépendant. Cependant, il n’y a pas d’amour perdu entre lui et Ye.

« C’est une fraternité pour toujours, mais du point de vue commercial, je devais commencer à avoir une plus grosse part ! J’ai réussi à trouver un moyen de conclure cet accord », a-t-il tweeté.

Sean avait signé chez GOOD Music depuis plus d’une décennie, où il a sorti un total de six projets, à commencer par son premier album de 2011 Enfin célèbre et son plus récent album, 2020’s Detroit 2.

L’année dernière, Kanye a annoncé qu’il rendait la part de 50 pour cent qu’il possédait dans les maîtres de ses artistes GOOD Music. À l’époque, Sean a répondu en remerciant Ye, cependant, on ne sait pas s’il a tenu sa promesse.

Sean travaille maintenant sur un nouvel album, son premier depuis qu’il a quitté GOOD Music. « L’album sort fou, ce n’est pas fini, mais j’avais toujours l’impression qu’il était temps de donner aux gens qui font du foutre avec moi n Hit un peu plus de musique, mon amour! » il a écrit.