Big Sean et Hit-Boy déposent une vidéo cinématique pour un nouveau single, ‘The One’

Big Sean et Hit-Boy ont sorti un visuel pour « The One », le dernier single de leur EP collaboratif, Ce que vous attendez.

Dans le clip en noir et blanc, Sean et Hit-Boy partagent quelques images des coulisses d’eux en studio avant d’ajouter quelques plans de vues panoramiques au sommet des collines d’Hollywood à Los Angeles.

Le projet comprend également « Quelle vie, » le nouveau single torride et la vidéo déchaînée par le duo la semaine dernière. La piste trouve Sean se remémorant ses succès et ses échecs, s’émerveillant de la vie qu’il a vécue.

« Je n’ai qu’une vie, jure que j’ai failli mourir deux fois/je suis allé triple platine plus de trois fois, quelle vie, mec », rappe-t-il lors du premier refrain. Sean rend également hommage à sa ville natale de Chicago, en rappant : « Je suis au Ford Field comme un homme serré/Et je m’assure que tous mes détails sont liés et/Je suis amoureux de l’agitation donc ce n’est jamais liens. »

La longue liste d’efforts de collaboration de Sean et Hit remonte au « Clique » de GOOD Music en 2012. L’année dernière, les deux ont uni leurs forces pour trois chansons sur Détroit 2, le troisième premier numéro consécutif de Sean au palmarès des 200 albums du Billboard. Detroit 2 est éligible pour le meilleur album de rap lors de la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards. « Deep Reverence » avec Nipsey Hussle a remporté une nomination aux Grammy pour la meilleure performance rap en 2020.

Hit-Boy est devenu l’un des producteurs les plus réussis et les plus recherchés de l’industrie musicale au cours de la dernière décennie, avec quatre Grammys à son actif pour la meilleure chanson rap en 2011 (Jay-Z et Kanye West’s 4x-platine « N____s In Paris » ); Meilleur album vocal pop en 2018 (n°1 mondial d’Ariana Grande Édulcorant); Meilleure performance rap en 2019 (collaboration « Racks In the Middle » avec Nipsey Hussle et Roddy Ricch); et Meilleur album de rap en 2021 (La maladie du roi par Nas, sorti en 2020).

Hit-Boy a été acclamé cette année pour son travail en tant que producteur exécutif sur la suite de Nas, Maladie du Roi II (août 2021), qui a fait ses débuts au n°1 du palmarès Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, et n°3 du palmarès des 200 albums. Hit-Boy a également été producteur exécutif de Judas and the Black Messiah: The Inspired Album.

Achetez ou diffusez ce que vous attendez.