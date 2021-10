Big Sean et Hit-Boy partagent un nouvel EP Ce que vous attendez : écoutez

Big Sean et Hit-Boy ont uni leurs forces sur un nouvel EP intitulé What You Expect, qui présente leur récent single « What a Life ». L’ensemble de six chansons comprend des apparitions de Bryson Tiller et Lil Durk sur « Loyal to a Fault », ainsi que Babyface Ray et 42 Dugg sur « Offense ». Écoutez-le en entier ci-dessous; faites défiler vers le bas pour la vidéo musicale «Loyal to a Fault».

Big Sean a révélé « What a Life » la semaine dernière avec une vidéo le montrant couvert de centaines d’abeilles. Au cours de l’été, Babyface Ray a rejoint Big Sean et Hit-Boy sur le single « It Ain’t My Fault ».