Big Sean lance l’édition de luxe pour le 10e anniversaire de « Finally Famous »

Pour célébrer le 10e anniversaire de son album phare, Enfin célèbre, Big Sean a sorti une édition augmentée et mise à jour de son LP révolutionnaire. Sean a également sorti une vidéo pour une nouvelle chanson incluse dans le projet, intitulée “Freshman 10 (Freestyle)”.

Avec des invités d’artistes tels que Lupe Fiasco, Kanye West, Nicki Minaj, Pusha T, Rick Ross et bien d’autres, Enfin Famous regorge de talent et de succès révolutionnaires comme “Marvin & Chardonnay” et “Dance (A$$) (Remix) . “

Le disque de platine de la RIAA, Enfin célèbre, a été le premier des cinq albums officiels de Sean à faire ses débuts à la première place. Son monument RIAA double platine Dark Sky Paradise (2015), I Decided (2017) et Détroit 2 (2020) allaient tous faire leurs débuts à tous les niveaux au n ° 1 des charts pop, R&B/hip-hop et rap.

En plus de ses albums RIAA platine et multi-platine, le palmarès de Sean compte un impressionnant 18 succès en or, platine et multi-platine.

Malgré la sortie de son dernier album en septembre 2020, Big Sean est resté occupé cette année. En mai, il a annoncé qu’il présenterait une série de vidéos aux côtés de sa mère pour Mois de sensibilisation à la santé mentale. La série consistait en cinq semaines d’outils pour aider à surmonter l’anxiété et la dépression.

“Placez votre attention sur l’intention”, a partagé Big Sean sur Instagram. “Ma mère a l’idée que nous présentions des choses de base qui nous ont énormément aidés ainsi que les gens de notre entourage et votre esprit est l’endroit où tout commence.”

Achetez ou diffusez en streaming l’édition Deluxe du 10e anniversaire de Last Famous Remixed & Remastered.

Liste des chansons remixées et remasterisées de l’édition Deluxe pour le 10e anniversaire de la dernière édition :

1. Introduction

2. Je le fais

3. Mon dernier (Ft. Chris Brown)

4. Ne me dis pas que tu m’aimes

5. Attends-moi (Ft. Lupe Fiasco)

6. Marvin & Chardonnay (Ft. Kanye West & Roscoe Dash)

7. Danse (A$$) (Remix) (Ft. Nicki Minaj)

8. Obtenez-le (DT) (Ft. Pharrell Williams)

9. Souvenirs (Partie II) (Ft. John Legend)

10. Élevé (Ft. Chiddy Bang & Wiz Khalifa)

11. Vivez cette vie (Ft. The-Dream)

12. Tellement plus

13. Ce qui se passe

14. Célébrité (Ft. Dwele)

15. 100 clés (Ft. Pusha T & Rick Ross)

16. Première année 10 (style libre)