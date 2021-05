Big Sean lance une série de vidéos sur le Mois de la sensibilisation à la santé mentale

Le rappeur multi-platine Big Sean a annoncé qu’il animerait une série de vidéos aux côtés de sa mère pour le mois de la sensibilisation à la santé mentale. La série comprendra cinq semaines d’outils pour aider à gérer l’anxiété et la dépression.

«Fixez votre attention sur l’intention», a déclaré Big Sean sur Instagram. «Ma mère a l’idée que nous introduisions des choses de base qui nous ont énormément aidés, ainsi que les gens de notre entourage, et c’est dans votre esprit que tout commence.»

Hébergée par la Fondation à but non lucratif Sean Anderson, pour laquelle le rappeur est le fondateur et sa mère Myra Anderson est présidente et directrice générale, la série sera partagée sur Instagram.

Le premier épisode de la série se concentre sur le thème de l’état d’esprit. Pendant 9 minutes, Big Sean et Anderson discutent des pratiques et des points de vente qui les ont personnellement aidés à traverser des moments difficiles lors de la gestion de leur santé mentale.

“Beaucoup d’entre vous sont probablement déjà touchés”, a poursuivi Big Sean sur son Post Instagram. “Mais certains ne le sont pas et pour toute personne dont l’anxiété est élevée, se sentant bloquée, déprimée – vous devrez peut-être simplement ajuster votre état d’esprit pour bien démarrer.”

Anderson a ajouté: «Sean et moi voulions partager certaines des techniques gratuites ou peu coûteuses que nous avons utilisées au fil des ans pour nous aider à atteindre et à maintenir l’équilibre émotionnel. À l’avenir, nous pourrons peut-être approfondir certaines de ces techniques et d’autres outils que nous utilisons. »

Big Sean préconise depuis longtemps de discuter ouvertement de la santé mentale comme moyen de réduire la stigmatisation autour du sujet. Lors de la réalisation de son album le plus récent, en tête des charts Détroit 2, le rappeur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ses sentiments honnêtes sur sa propre lutte, qui apparaissent également dans la musique du disque lui-même.

«Je pensais que faire ce que j’aimais me rendrait toujours heureux et satisfait, alors quand j’en avais marre, j’étais confus et cela me rendait fou», a-t-il expliqué. «Plus tard, j’ai réalisé que je ne faisais que grandir et que je devais acquérir une nouvelle mentalité et une nouvelle base à plusieurs niveaux et redécouvrir ma passion! Et essayez de nouvelles choses.

Il a ajouté: «Je n’avais pas réalisé à quel point il était important d’embrasser les hauts et les bas de la vie et de profiter (dans la joie) de prendre des mesures actives pour l’améliorer.»

La série mensuelle de sensibilisation à la santé mentale de la Fondation Sean Anderson est destinée à résumer ces étapes et comment les mettre en œuvre avec succès.

Écoutez le meilleur de Big Sean sur Apple Music et Spotify.