Big Sean répond à la critique de « Drink Champs » de Kanye et dit qu’il doit des millions

Big Sean a enfin eu la chance de s’adresser Kanye West dire que signer un accord avec le gars était la pire chose qu’il ait jamais faite – et disons simplement… qu’il avait beaucoup à faire.

Le rappeur de Détroit était à la hauteur du podcast « Drink Champs », et au cours de l’interview tentaculaire – les remarques de Ye d’il y a environ un mois ont été évoquées … ce que BS n’a pas hésité le moins du monde.

Dans le prochain épisode de Drink Champs, Big Sean répond aux commentaires de Kanye selon lesquels il est sa pire signature. Sean affirme qu’il a dû vérifier sa propre étiquette de sa propre poche en raison de soupçons d’argent dû (millions). L’épisode complet sortira demain. #bigsean pic.twitter.com/3qaIExuEZB – SoundCentric (@SoundCentricPod) 17 décembre 2021 @SoundCentricPod

Pour commencer, Sean dit qu’il a été blessé par les paroles de Kanye … et a pris personnellement la photo très publique – ceci après avoir pensé que c’était drôle/absurde au début. Il explique pourquoi, et cela se résume essentiellement à sa loyauté et à son dévouement envers le label de Ye, GOOD Music… et envers Ye lui-même.

Regarde ça… le mec dit qu’il a été disponible pour Kanye en un rien de temps au cours de leur temps ensemble, et pas seulement ça… mais il était apparemment aussi le premier à suggérer à Kanye de courir pour POTUS. Finalement, il se tourne vers l’argent … citant de l’argent qu’il dit qu’il doit à Ye / GOOD

.@BigSean parle de #Ye qui l’a contacté après ses commentaires sur #DrinkChamps. Votre happy hour préféré est là et cette semaine, le légendaire #BigSean rejoint @noreaga & @djEFN sur @DrinkChamps alors qu’il parle de sa relation avec @kanyewest et plus. Regardez MAINTENANT 👇🏿https://t.co/f9Hs12P5VJ pic.twitter.com/gJQuNd4tdy – RÉVOLTE (@revolttv) 18 décembre 2021 @revolttv

Le montant que Sean prétend qu’il est dû … environ 6 millions de dollars environ, bien qu’il note qu’il ne sait pas si c’est même sur le radar de Kanye. Pourtant, il dit que même s’il pensait qu’UMG était celui qui le baisait au début – il dit qu’il a finalement appris que GOOD Music empochait prétendument des bénéfices supplémentaires sur le succès de ses nombreux albums … fait remarquer.

Sean répond également au reproche de Kanye à son sujet et John legend approuvant d’autres candidats alors que Ye était candidat à la présidence l’année dernière… mais BS nie l’avoir jamais fait, affirmant qu’il était volontairement resté silencieux par respect pour Kanye.

Il y a beaucoup de choses à déballer dans l’interview de plus de 3 heures … mais ce qu’il faut retenir ici, c’est que Sean était assez en colère après avoir entendu Ye le jeter si publiquement. Il dit que Kanye a en fait tendu la main peu de temps après pour se réconcilier, mais Sean dit qu’il l’a abattu.

On ne sait pas s’ils ont enterré la hache de guerre depuis, mais de toute façon … il y a beaucoup de ressentiment envers Sean en ce qui concerne l’aspect commercial de la relation.