Big Sean riposte à Kanye West à propos de « Drink Champs »

Kanye West a peut-être été son mentor dans le passé, mais Big Sean a clairement indiqué que le lien avait été rompu. En novembre, West a affirmé que signer Sean pour GOOD Music était la pire décision qu’il ait jamais prise alors qu’il était invité sur le podcast Drink Champs. Sean était un invité sur le même podcast plus tôt cette semaine, et il a répondu aux remarques de West.

« Au début, je pensais que c’était hilarant. Je pensais que le s — était drôle », a déclaré Sean aux hôtes NORE et DJ EFN. « Ensuite, je l’ai pris personnellement. Je l’ai pris personnellement parce que je suis le seul artiste à avoir sorti cinq albums sous GOOD Music. Cudi est parti il ​​y a longtemps, du point de vue commercial, vous voyez ce que je veux dire? et liés, à droite. Donc, je suis le seul artiste à avoir sorti cinq albums sous GOOD Music. Je suis le seul artiste à avoir sorti dos à dos des albums n° 1, des albums platine, des albums double platine.

« Et au fait, être signé avec Kanye est une opportunité en or », a admis Sean. « C’est quelque chose qui… il a changé ma vie et je l’aime pour ça. Mais à chaque fois que Kanye m’a appelé, à chaque fois, peu importe ce que je faisais, dans un délai d’un jour, je suis là où il est, frère. Que ce soit pour contribuer à lui en studio, que ce soit pour contribuer à une ligne, écrire un couplet pour lui. Il prendrait juste peut-être des parties du couplet, peut-être tout le couplet. Peut-être juste pour l’aider avec son ambiance. Où qu’il soit dans le monde, mon frère, j’ai fait le tour du monde pour cet homme à chaque fois qu’il a appelé. Et je l’ai fait souvent et je n’ai pas demandé de publier. Pourquoi ? Parce qu’il m’a donné une opportunité en or de signer à la BONNE Musique. »

Cependant, Sean a révélé que chanter avec GOOD Music était financièrement désastreux et que West lui devait 6 millions de dollars. « Quand j’ai entendu ce [Kanye] parlait, ça n’avait pas de sens, mon frère « , a poursuivi Sean. « Parce que mon manager a vu mon contrat d’enregistrement et a dit: ‘C’est un contrat d’enregistrement s—-y.’ Je ne dirais jamais ça, cependant. Pourquoi? C’est une opportunité et je peux m’en sortir avec n’importe quoi… Jay Brown [from Roc Nation] a dit que c’était la pire affaire qu’il ait jamais vue. »

« J’ai dû dépenser mon propre argent pour auditer mon label, car des millions de dollars manquent et vous pouvez dire quand des millions de dollars manquent », a ajouté Sean. « J’ai dépensé des centaines de milliers de dollars sur mon label, pensant qu’Universal me devait cet argent et que l’argent avait été versé à GOOD Music. »

Sean a déclaré aux animateurs de Drink Champs que West lui avait envoyé un texto après l’interview, mais il était trop frustré pour y voir un geste de bonne volonté. « Il m’a envoyé un texto le lendemain et m’a dit: » Je veux vous rencontrer, vous et votre mère, pour commencer à guérir des deux côtés. » J’étais en colère… Je l’ai pris trop personnellement parce que c’est comme si tu m’avais humilié publiquement quand j’étais pour toi », a déclaré Sean. « J’aime Kanye, mon frère. Je l’aime pour l’opportunité qu’il m’a donnée et toutes ces choses. Mais je pensais que ce qu’il avait dit concernait des b—- un– s—. Et je pensais que ce n’était pas le cas C’était une attaque personnelle sans raison et il n’a pas à faire tout ça.