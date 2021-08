Big Sean se rend au Michigan pour Detroit ce week-end

Artiste multi-platine, philanthrope et anciens élèves des clubs garçons et filles du sud-est du Michigan Big Sean sera de retour à Detroit pour son 3e week-end annuel de Detroit’s On Now (DON) du samedi 28 août au dimanche 29 août.

Le week-end est présenté par la Sean Anderson Foundation (SAF) et organisé par les Boys & Girls Clubs of Southeastern Michigan (BGCSM). La présidente du conseil municipal Pro-Tem Mary Sheffield et offrira des activités gratuites pour tous les âges. Les protocoles COVID-19 seront appliqués et la participation est limitée.

« Cette dernière année et demie a été difficile pour tout le monde. Je suis heureux que nous puissions ramener DON Weekend et célébrer les gens qui rendent cette ville formidable », a déclaré Big Sean. «Avec tous les obstacles auxquels Detroit a été confronté pendant la pandémie, il est si important de rassembler la ville de manière positive.»

Le nouveau club réinventé est une autre étape stratégique pour s’assurer que les jeunes de Detroit disposent des outils et des compétences nécessaires pour devenir propriétaires de carrière, de démarrage et de propriétaire avant de quitter les clubs à 18 ans. L’installation comprend non seulement le nouveau studio de contenu et de production SAF entièrement fonctionnel, mais des aménagements mis à jour de l’espace de co-working Ponyride pour les entrepreneurs de la région, un laboratoire informatique, une galerie d’art, des imprimantes 3D et laser, et une boutique éphémère, similaire au Dauch Club de BGCSM sur Tireman, qui a dévoilé son espace réinventé avec Big Sean dans 2019.

Sean a fait de l’aide aux autres un élément essentiel de son processus de pandémie. En mai, il a annoncé qu’il présenterait une série de vidéos aux côtés de sa mère pour Mois de sensibilisation à la santé mentale. La série consistait en cinq semaines d’outils pour aider à surmonter l’anxiété et la dépression.

“Placez votre attention sur l’intention”, a partagé Big Sean sur Instagram. “Ma mère a l’idée que nous présentions des choses de base qui nous ont énormément aidés ainsi que les gens de notre entourage et votre esprit est l’endroit où tout commence.”

Sean a poursuivi ce projet en célébrant le 10e anniversaire de son LP à succès, Enfin célèbre en juin.

Le disque de platine de la RIAA, Enfin célèbre, a été le premier des cinq albums officiels de Sean à faire ses débuts à la première place. Son monument RIAA double platine Dark Sky Paradise (2015), I Decided (2017) et Détroit 2 (2020) allaient tous faire leurs débuts à tous les niveaux au n ° 1 des charts pop, R&B/hip-hop et rap.

En plus de ses albums RIAA platine et multi-platine, le palmarès de Sean compte un impressionnant 18 succès en or, platine et multi-platine.

Achetez ou diffusez en streaming l’édition Deluxe du 10e anniversaire de l’édition finale remixée et remasterisée.