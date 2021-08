Big Shakeup dans les coulisses de l’émission de jour d’ABC

ABC News a choisi un nouveau dirigeant pour diriger Good Morning America. Simone Swink, membre senior de longue date de l’émission, a été promue productrice principale, a écrit dimanche le président d’ABC News, Kim Godwin, dans une note aux employés, rapporte Variety. Le poste était vacant depuis des mois après le départ soudain de l’ancien chef de l’émission, Michael Corn, en avril. La semaine dernière, Corn a été accusé d’agression sexuelle dans le cadre d’un procès intenté par un autre membre du personnel de GMA.

Le réseau a envisagé de remplacer Corn par un étranger, ont déclaré des sources à Variety. En fin de compte, les dirigeants ont regardé dans l’émission et ont choisi Swink. “Simone est une leader dynamique, réfléchie et créative, expérimentée dans la collaboration sur plusieurs plateformes”, a écrit Godwin dimanche. “Je suis convaincu qu’elle et l’équipe GMA continueront à diriger le salon dans des directions nouvelles et innovantes.”

Swank devra guider GMA, qui met en vedette Robin Roberts et George Stephanopoulos en tant que présentateurs principaux, à travers un environnement télévisuel en évolution. Bien que GMA soit la plus regardée des trois principales émissions du matin, elle suit toujours l’émission Today Show de NBC dans la tranche démographique des 25-54 ans, un groupe convoité par les annonceurs qui soutiennent les émissions. Aujourd’hui, elle a cherché à élargir son audience en se lançant dans le streaming et le podcasting. CBS This Morning, qui arrive généralement en troisième position derrière GMA et Today, espère également obtenir un coup de pouce en déménageant dans un studio de Times Square et en faisant appel à l’ancien joueur de la NFL Nate Burleson. GMA a eu son propre succès avec un ancien joueur de la NFL, car Michael Strahan reste un présentateur populaire.

Swank travaille pour ABC News depuis des années, mais elle a également une expérience des talk-shows grâce à son travail avec Jane Pauley et Martha Stewart. Elle a également produit des documentaires pour la National Geographic Channel. Elle a rejoint GMA en 2010 en tant que rédactrice et a continué à assumer plus de responsabilités. Elle a aidé à gérer le spectacle avec la productrice principale Christine Brouwer et a supervisé la deuxième heure.

Le maïs a soudainement quitté GMA en avril, sans aucune raison. La semaine dernière, Kirstyn Crawford, une productrice qui travaille avec Stephanopoulos, a accusé Corn de l’avoir agressée, elle et un autre membre du personnel, à différentes occasions au cours de plusieurs années. Crawford, qui a déposé une plainte devant la Cour suprême de l’État de New York, a accusé d’autres dirigeants d’ABC News de ne pas réprimander Corn, rapporte Variety. Corn a nié toutes les allégations dans une déclaration publiée par son avocat. ABC News a également contesté les allégations portées contre elle dans le procès.