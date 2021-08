‘Big Sky’ ajoute Logan Marshall-Green comme visage coquette du passé de Jenny pour la saison 2 ⋆ 10z viral

Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) a-t-elle un nouvel intérêt amoureux dans Big Sky Saison 2? C’est vrai que ça y ressemble !

Jenny a perdu son mari, Cody (Ryan Phillippe) – qui avait eu une liaison avec Cassie Dewell (Kylie Bunbury) – lors de la première de la série. Et maintenant, Logan Marshall-Green a été choisi pour le rôle régulier de Travis, le vieil ami des Hoyt, selon Deadline. Il est également le “visage coquette du passé de Jenny” taquiné dans le synopsis de la saison.

Les deux se croiseront lorsque sa nouvelle affaire – une épave de voiture à l’extérieur d’Helena, Montana – et son travail d’infiltration dans un réseau de drogue local se chevaucheront. Il aura été sous « assez longtemps pour que la ligne de démarcation entre Travis et son pseudonyme d’infiltration Stone commence à s’estomper », selon la description de son personnage. “Alors que Travis et Jenny essaieront de garder leur relation professionnelle, ils ont une histoire commune ainsi que des sentiments non résolus qui rendront leur partenariat à la fois difficile et dangereux.”

Dans la saison 2 du drame ABC, les mondes de Cassie et Jenny entreront également en collision avec un groupe d’adolescents sans méfiance et un vicieux extérieur acharné à trouver des réponses. Brian Geraghty dans le rôle de Ronald Pergman, Dedee Pfeiffer dans le rôle de Denise Brisbane, Omar Metwally dans le rôle de Mark Lindor, Anja Savcic dans le rôle de Scarlet Leyendecker et Jesse James Keitel dans le rôle de Jerrie sont également de retour. (Metwally et Savcic sont devenus réguliers de la série, tandis que Keitel est maintenant récurrent.) Janina Gavankar a également rejoint le casting en tant que nouvelle série régulière, dans le rôle de Ren, dont l’employé a été impliqué dans le naufrage de la voiture.

Les crédits télévisés de Marshall-Green incluent The Defeated, When They See Us, Damnation et Quarry.

Elwood Reid est showrunner et producteur exécutif de la série basée sur les livres de CJ Box avec le créateur David E. Kelley et Ross Fineman.

Big Sky, Première de la saison 2, jeudi 30 septembre, 10/9c, ABC