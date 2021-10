Big Tech Censors GOP législateurs sur les démocrates par taux étonnant – RedState

Dans cet épisode de « Essayez de contrôler votre choc et votre étonnement »…

La censure, la restriction et enfin l’interdiction « à vie » du président Donald Trump par Big Tech ont constitué une étape sans précédent dans l’infamie de la censure – à égalité avec les jours grisants de TASS et de la guerre froide avec l’Union soviétique. Mais ce n’était pas seulement Trump, selon une nouvelle étude du Media Research Center.

Il s’avère, comme le rapporte NewsBusters, que les géants des médias sociaux ont massivement censuré les membres républicains du Congrès à un taux de 54 contre 1, par rapport aux démocrates du Congrès. Choqué? Moi non plus.

Une nouvelle étude du MRC révèle que Big Tech censure massivement les membres républicains du Congrès à un taux de 54 pour 1 par rapport aux démocrates. https://t.co/oMzvNGF7xl – MediaResearchCenter (@theMRC) 12 octobre 2021

En voici plus, via NewsBusters :

Cette censure visait les républicains à la fois à la Chambre et au Sénat et était particulièrement répandue dans les histoires sur COVID-19 ou les élections de 2020. Twitter vient de souligner ce point lorsqu’il a censuré le représentant Thomas Massie (R-KY) pour un tweet sur l’immunité naturelle et les mandats de vaccination. Ces résultats étaient basés sur l’analyse par l’équipe de la base de données CensorTrack.org du MRC des deux dernières délégations du Congrès. YouTube a supprimé le contenu publié par les sénateurs Ron Johnson (R-WI) et Rand Paul (R-KY) et suspendu leurs deux comptes. Le site vidéo a également utilisé COVID-19 comme excuse pour les restrictions.

En outre, le Federalist a rapporté lundi que le compte YouTube du sénateur Johnson avait été suspendu pendant une semaine, et la vidéo – un discours prononcé par Johnson sur « les bureaucrates des administrations Trump et Biden […] « non seulement en ignorant mais en travaillant contre une recherche solide [on] l’utilisation de médicaments génériques bon marché à réutiliser pour le traitement précoce du COVID » – a été supprimé.

La censure arrogante de YouTube sur Covid continue. Combien de vies seront perdues en conséquence ? Combien de vies auraient pu être sauvées avec un libre échange d’idées médicales ? Cette suppression de la parole devrait concerner tous les Américains. @FDRLST https://t.co/PbrGkwI5vj – Sénateur Ron Johnson (@SenRonJohnson) 11 juin 2021

Johnson avait raison. Comme cela a été le cas avec des parents en colère qui se sont présentés en masse aux réunions du conseil scolaire pour protester contre l’endoctrinement raciste de la soi-disant « théorie critique de la race », il est grand temps que chaque Américain concerné lutte activement contre la censure du contenu conservateur.

Johnson a noté qu’il avait tenu deux audiences sur le traitement précoce du COVID-19. Il a déclaré que l’une des personnes témoignant lors de l’une des audiences a parlé des «quatre piliers de la réponse à la pandémie», ceux qui sont [the] prévention de la propagation du virus, traitement précoce, traitement à l’hôpital et vaccins.

Johnson a déclaré dans la vidéo maintenant supprimée :

«Cela m’a toujours déconcerté qu’il y ait eu un tel effort concerté pour refuser au public américain le type de recherche d’exploration robuste sur le traitement précoce au début de cette pandémie. L’hydroxychloroquine et l’ivermectine [are] médicaments incroyablement sûrs.

Le fédéraliste a noté que les deux médicaments sont sur le marché depuis des décennies et sont recommandés pour diverses utilisations, telles que le lupus et la gale, mais aussi que les National Institutes of Health recommandent de ne pas utiliser l’hydroxychloroquine pour le traitement du COVID-19 après qu’une étude a montré cela n’a pas fait de mal mais n’a pas procuré de bénéfice. Le NIH est actuellement neutre sur l’utilisation de l’ivermectine pour COVID-19, un changement par rapport à une recommandation précédente contre son utilisation.

Alors, pourquoi la vidéo YouTube de Johnson a-t-elle été supprimée ? Parce que cela va à l’encontre du récit de vaccination de Biden et des médias libéraux.

Dans le cas de Rand Paul, le sénateur du Kentucky a publié une vidéo d’une interview qu’il a faite avec Newsmax où il a critiqué les contradictions poussées par le Keebler Elf – la mascotte COVID du Parti démocrate. conseiller médical en chef du président, le Dr Anthony Fauci. YouTube l’a retiré, a noté Newsbusters. Paul a ensuite créé une vidéo de réponse, que YouTube a non seulement supprimée, mais a suspendu son compte pendant sept jours.

Ai-je mentionné que Google possède YouTube ?

Et, accessoirement, comme je l’ai signalé le week-end dernier dans Google du célèbre climatologue Sundar Pichai pour « réprimer » les « fausses allégations sur le changement climatique » :

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet Inc. et de sa filiale Google, utilise à nouveau son terrain de jeu pour « sévir » contre les publicités numériques faisant la promotion de « fausses allégations sur le changement climatique » – en particulier les comptes utilisés pour gagner de l’argent avec « un tel contenu », en espérant pour limiter les revenus des « négationnistes du changement climatique » et arrêter « la propagation de la désinformation sur ses plateformes ».

Joli. Sundar Pichai, Google et YouTube sont des censeurs d’égalité des chances du contenu conservateur.

La liste des exemples flagrants d’hypocrisie continue, comme l’a noté NewsBusters :

Facebook et Twitter ont utilisé leurs mécanismes de censure au moins 30 fois contre la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA), y compris cinq suspensions de Twitter et le signalement d’au moins 24 tweets avec un certain type d’étiquette d’avertissement. Seul un membre démocrate des deux dernières délégations du Congrès américain a été censuré. Facebook a brièvement supprimé un message de la représentante Marie Newman (D-IL) sur le drapeau transgenre devant son bureau. « Facebook a retiré notre vidéo de moi mettant le drapeau transgenre devant mon bureau et l’a étiquetée » discours de haine « », a-t-elle tweeté. Cela n’a pas duré longtemps. Le directeur de la communication de Facebook, Andy Stone, qui a eu une longue carrière en tant que porte-parole du Parti démocrate, s’est rapidement excusé. Il a tweeté en réponse : « Madame la députée, cela n’aurait manifestement pas dû se produire. Nous avons restauré ce contenu et nous vous présentons nos plus sincères excuses. » L’auteur, avocat et candidat au Sénat américain JD Vance (R) n’était qu’un exemple. Il est devenu un nom familier parmi les conservateurs après que son livre Hillbilly Elegy se soit vendu à des millions d’exemplaires. Vance a subi la colère de Big Tech lorsque Twitter a suspendu le compte de presse de sa campagne : « Pas d’avertissement. Aucune explication des règles que j’aurais enfreintes. Mais c’est ce qui se passe lorsque nous permettons à cinq entreprises de contrôler ce que nous sommes autorisés à dire », [Vance] tweeté.

Pendant ce temps, Joe Biden, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, AOC, CNN, MSNBC et al. continuer à mentir leur « oubli » de dire la vérité régulièrement – ​​et je serai damné si Sundar Pichai, Jack Dorsey et Mark Zuckerberg ne manquent pas ces « moments d’oubli » à chaque fois.