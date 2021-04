Big Tech censure la science parce que la panique COVID-19 les a rendus riches ⋆ 10z viral

Lundi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et trois experts médicaux ont présenté un chalumeau à Google pour avoir interdit de YouTube une vidéo d’eux discutant de la science du COVID-19.

«Ils disent que c’est de la désinformation même si Google et YouTube hébergent régulièrement des vidéos de théorie du complot allant de la cause des attaques du 11 septembre au rôle que jouent les réseaux 5G dans la cause du COVID-19», a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse. “Vous pouvez pratiquement trouver des informations erronées sous le soleil sur Google / YouTube.” Il les a critiqués pour avoir agi en tant que «grand conseil technologique de censeurs au service de l’élite dirigeante».

La semaine dernière, Google a sorti une vidéo de DeSantis le 18 mars discutant du COVID-19 avec des scientifiques médicaux, le Dr Jay Bhattacharya, le Dr Sunetra Gupta, le Dr Martin Kulldorff et le Dr Scott Atlas, tous issus d’institutions d’élite – l’Université de Stanford, Université de Harvard et Université d’Oxford. Tous sauf Gupta, qui est basé au Royaume-Uni, ont également rejoint la conférence de presse de DeSantis le 12 avril pour répondre à l’interdiction de Google.

«Pour que la science fonctionne, il faut avoir un échange d’idées ouvert», a déclaré Bhattacharya lundi. «Si vous allez faire valoir que quelque chose est de la désinformation, vous devez fournir un argument réel. Vous ne pouvez pas simplement le noter et dire: «Oh, c’est de la désinformation» sans vraiment donner de raison. Et dire: «Regardez, il n’est pas d’accord avec le CDC» n’est pas une raison suffisante. Écoutons l’argument, voyons les preuves que YouTube a utilisé pour décider qu’il s’agissait d’une désinformation. Ayons un débat. La science fonctionne mieux lorsque nous avons un débat ouvert. »

«Je suis très inquiet pour l’avenir de la science parce que la science dépend du libre échange d’idées et cela depuis 300 ans maintenant. Donc, si cela continue, ce genre d’attitude, la censure des opinions scientifiques, alors je pense que nous avons atteint la fin de 200 ans des Lumières », a déclaré Kulldorff lundi.

Empêcher une enquête ouverte tue des gens

En supprimant les vidéos du panel du 18 mars, YouTube «continuait vraiment ce qu’il faisait depuis un an: étouffer le débat, court-circuiter l’enquête scientifique, s’assurer que le récit n’est pas remis en question», a déclaré DeSantis. «Et je pense que nous avons déjà vu que cela a eu des conséquences catastrophiques pour notre société.»

DeSantis a noté que les grandes technologies ont pris les devants dans la «censure des critiques des verrouillages», tandis que de nombreuses preuves scientifiques montrent clairement que les verrouillages ont causé d’innombrables décès et aggravé des millions de maladies dans le monde, y compris aux États-Unis. «Peut-être que si nous avions eu un échange d’idées plus libre pendant ces mois critiques, nous aurions peut-être pu éviter» certaines de ces terribles conséquences, a-t-il déclaré.

Les médecins du panel ont fait valoir que dans l’ensemble, il est scientifiquement clair que les verrouillages aggravent une pandémie. En effet, à long terme, les verrouillages ne réduisent pas les infections au COVID-19, ont-ils déclaré, tout en imposant des sanctions massives et à vie, en particulier aux personnes les plus pauvres. Selon les estimations, les verrouillages entraîneront à terme des dizaines de millions de décès supplémentaires dans le monde en aggravant la pauvreté, la tuberculose, le paludisme, le VIH, la famine, le cancer, les crises cardiaques, le suicide et bien plus encore.

«Les verrouillages sont la plus grande erreur de santé publique de l’histoire», a déclaré Bhattacharya lors du panel interdit le 18 mars. Il a déclaré que les verrouillages sont psychologiquement impérieux pour les sociétés riches terrifiées par la mort, mais qu’ils ne sont pas seulement inefficaces pour arrêter la maladie et la mort, ils aggravent également les deux. Il nota quelques minutes plus tard:

Les preuves internationales et les preuves américaines sont claires: les verrouillages n’ont pas empêché la propagation de la maladie de manière mesurable. La maladie se propage par aérosol par gouttelettes, c’est une maladie respiratoire. C’est très difficile d’arrêter. L’idée du verrouillage est incroyablement séduisante… mais les humains ne sont pas comme ça. Ce qui s’est passé à la place, nous avons exposé la classe ouvrière, nous avons exposé les pauvres à des taux plus élevés. Nous avons créé cette illusion que nous pouvons contrôler la propagation de la maladie alors qu’en fait nous ne le pouvons pas.

Atlas a noté qu’en comparant les taux de surmortalité entre les États et les pays, les localités avec des verrouillages sévères n’ont pas fait mieux et souvent bien pire que les zones avec des verrouillages plus légers ou inexistants.

«Les verrouillages ont en fait tué des gens, détruit des vies, détruit des familles», a-t-il déclaré. «… Notre pays, plus que tout autre pays, franchement, était prêt à sacrifier ses enfants par peur.»

Les verrouillages sont mauvais pour les gens, mais bons pour Google

Le fait de garder les gens à la maison indéfiniment a également considérablement augmenté le temps d’écran des gens, ce qui fournit à Google plus de revenus publicitaires et une influence accrue sur la façon dont les gens pensent et les informations qu’ils reçoivent. L’utilisation de l’écran est corrélée à l’obésité et l’obésité expose les personnes à un risque considérablement plus élevé de COVID-19.

Selon les Centers for Disease Control des États-Unis, 78% des personnes hospitalisées pour COVID étaient obèses et les verrouillages ont directement contribué à une énorme augmentation de l’obésité dans le premier monde, en particulier chez les enfants. Parmi les personnes décédées alors qu’elles étaient positives pour le COVID, selon le CDC, 94% avaient d’autres conditions médicales importantes, y compris des maladies exacerbées par l’obésité: diabète, arrêt cardiaque et insuffisance cardiaque.

“La classe des ordinateurs portables, ils se sont protégés contre les verrouillages alors que nous avons jeté la classe ouvrière sous le bus”, a déclaré Kulldorff lors de la table ronde interdite par Google.

Dans les deux discussions, les médecins ont noté qu’en plus d’être généralement inefficaces, les verrouillages de masse traînent également la maladie, obligeant les personnes vulnérables à essayer de se protéger plus longtemps, augmentant ainsi leur risque d’infection dangereuse.

«La croyance que la pandémie pouvait être réprimée grâce à ces verrouillages signifiait que, dans de nombreux endroits dans le monde, les gens n’utilisaient pas de protections ciblées des anciens», a déclaré Kulldorff le 18 mars. «Ils pensaient que les verrouillages les protégeraient, mais ils ne l’ont pas fait… Je pense que c’est très tragique et que cela a conduit à de nombreux décès inutiles parmi nos seniors.

Fabriquer un consensus mortel

YouTube a déclaré au Wall Street Journal la semaine dernière qu’ils avaient caché la vidéo du panel “parce qu’elle contenait un contenu qui contredit le consensus des autorités sanitaires locales et mondiales concernant l’efficacité des masques pour empêcher la propagation du COVID-19.” Comme le Journal l’a souligné, cependant, les critiques des médecins, en particulier à l’égard des masques pour enfants et personnes vaccinées, sont conformes aux directives de l’Organisation mondiale de la santé.

De plus, «Le ‘consensus’ que nous voyons est en quelque sorte un consensus synthétique, car il y a des experts et des scientifiques qui ne sont pas d’accord avec le ‘consensus’ qui se rendent compte de ce que disent les données mais qui ne veulent pas se taire parce graves conséquences », a noté DeSantis lors de la conférence de presse.

Cette pression a inclus tous les panélistes de DeSantis face à des foules d’étudiants et de professeurs dans leurs propres institutions. Lundi, DeSantis a noté l’ironie de Google interdisant les discussions professionnelles aux médecins dont la recherche scientifique a été citée par Google Scholar plus de 10 000 fois, plus de 17 000 fois et plus de 25 000 fois, respectivement.

Décoché Annuler La culture mettra fin à la science, à la liberté

Trois des quatre médecins du panel du 18 mars ont rédigé la Déclaration de Great Barrington, une déclaration désormais signée par près de 14 000 scientifiques médicaux et plus de 42 000 praticiens de la santé, ainsi que par près de 800 000 «citoyens concernés», qui promeut, sur la base des preuves scientifiques, le politique de protection ciblée en réponse au COVID, au lieu de verrouillages de masse inefficaces.

Les signataires de la déclaration comprennent des épidémiologistes, des chercheurs en médecine et des experts en santé publique issus d’universités prestigieuses, de grandes sociétés médicales et d’agences gouvernementales du monde entier. Ceux qui signent sont soumis à des pressions politiques, sociales et professionnelles, ce qui fait qu’il est probable que de nombreux experts médicaux ont gardé secret leur accord avec l’argument scientifique de la déclaration selon lequel les verrouillages font plus de mal que de bien.

«Ce genre de tentatives de censure et ces réprimandes ad hominem … cela n’empêche pas seulement les vérités scientifiques d’être obtenues, cela empêche les excellents gens d’être prêts à dire ce qu’ils croient, d’être prêts à servir dans le gouvernement, à soyez prêt à aider le pays », a noté Atlas lundi. Atlas a été annulé à plusieurs reprises sur YouTube et Twitter pour avoir référencé des recherches qui contredisent de faux récits d’entreprise sur COVID-19.

Pour une feuille de triche résumant et citant plus d’arguments scientifiques que ces quatre médecins ont avancés lors du panel du 18 mars de DeSantis, rendez-vous ici. Ou regardez le tout ici, et la conférence de presse du 12 avril qui comprenait plus d’informations scientifiques sur le COVID ici. Vous remarquerez immédiatement que leurs affirmations scientifiques contredisent la majorité des récits alimentés par les grandes technologies et les médias d’entreprise sur COVID. En outre, il est clair que la suspension indéfinie des libertés civiles est le but ultime de tous les mensonges, exagérations et incitations à la peur.

Il ressort clairement de l’existence de la déclaration de Great Barrington, d’une myriade d’études contredisant la réponse politique globale des États-Unis au COVID et de l’atmosphère de peur voulue que le prétendu «consensus» des «autorités» de YouTube soit un écran de fumée pour pousser des politiques publiques autoritaires et des normes culturelles. Ils disent que c’est parce que «la science», mais leurs actions aideront à détruire la science en imposant une culture de la peur qui annule la poursuite ouverte de la vérité, qui est la base de toute science – et de toutes les sociétés libres.