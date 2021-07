Big Tech, cibles de vente au détail du nouveau décret exécutif de Biden – WWD

in

Une grande répression pourrait se diriger vers Big Tech, grâce à un décret signé par le président Joe Biden vendredi.

La portée de l’OE semble vaste, codifiant ou recommandant jusqu’à 72 actions dans 10 agences ciblant les grandes entreprises de l’agriculture, de la banque, des transports, de la santé et d’autres secteurs, y compris la technologie.

Cette décision signale un examen plus strict de Big Tech, dans le but de contrecarrer les pratiques qui, selon la Maison Blanche et de nombreux législateurs, entravent la concurrence et consolident le pouvoir de marché.

“Le capitalisme sans concurrence n’est pas le capitalisme”, a déclaré Biden lors d’une cérémonie de signature vendredi. “C’est de l’exploitation.”

Notamment, le mandat renforce les pouvoirs de la Federal Trade Commission pour enquêter plus en profondeur sur les fusions et acquisitions par les grandes plates-formes Internet – ce qui pourrait gâcher les travaux des géants de la Silicon Valley tels que Facebook, Google, Amazon et Apple, qui sont enclins à acheter. concurrents émergents.

Une fiche d’information de la Maison Blanche sur le sujet a exposé le contexte : « Pendant des décennies, la consolidation des entreprises s’est accélérée », a-t-il déclaré. « Dans plus de 75 % des industries américaines, un plus petit nombre de grandes entreprises contrôlent désormais plus d’activités qu’il y a 20 ans.

Sur le front du travail, la feuille cite des recherches citant la «consolidation de l’industrie» pour «avoir diminué les salaires annoncés jusqu’à 17%. Des dizaines de millions d’Américains – y compris ceux qui travaillent dans la construction et le commerce de détail – sont tenus de signer des accords de non-concurrence comme condition d’obtention d’un emploi, ce qui les rend plus difficiles à passer à des options mieux rémunérées. »

Le président Biden vise également à limiter l’utilisation d’accords de non-concurrence comme condition d’embauche, une pratique courante parmi les entreprises technologiques et d’autres secteurs. Il pense que les accords de non-divulgation rendent plus difficile le changement d’emploi pour les gens, ce qui réduit leur potentiel salarial.

C’est juste pour commencer. L’administration a également pressé la FTC d’établir des règles régissant la surveillance et la collecte des données et, selon l’ordonnance, d’instituer des protections du «droit de réparation» pour les magasins de réparation tiers, qui sont souvent étroitement limités par Apple et Microsoft. L’administration a également saisi l’occasion de s’adresser à la Commission fédérale des communications, l’exhortant à rétablir les règles de neutralité du net démantelées sous l’administration Trump. Dans le cadre de la neutralité du net, les fournisseurs de services Internet seraient tenus de traiter toutes les données de manière égale.

D’autres mesures englobent un large éventail de problèmes de consommation – de l’autorisation de la vente d’appareils auditifs en vente libre et de la réduction du prix des médicaments sur ordonnance à l’ouverture de frais de bagages plus transparents.

La totalité des mandats et des orientations plante un enjeu dans le sol pour l’administration actuelle, bien qu’il ne soit pas clair quelle sera la part du décret exécutif. Les objecteurs dans et hors de la technologie évaluent probablement déjà leurs options pour repousser au moins certaines mesures. Mais de toute façon, l’ordre est vaste dans sa portée.