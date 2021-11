Big Tech veut prendre le volant

Des soins de santé à l’agriculture, les géants de l’industrie technologique semblent déterminés à étendre leur influence dans tous les secteurs de l’économie mondiale. Sans contrôle par les pouvoirs en place à Washington, les quatre grandes entreprises technologiques – Amazon, Google, Apple et Facebook – continueront d’engloutir de vastes pans de l’économie, et c’est précisément ce qui est en jeu dans la politique antitrust de l’ère Biden. et l’exécution.

Si vous voulez voir où vont les choses et les risques à venir, il suffit de regarder la trajectoire de l’industrie automobile alors qu’elle passe aux véhicules électriques et autonomes susceptibles de dominer le marché à l’avenir. L’obsession de Big Tech de se développer sur ce futur marché – et de renforcer davantage son pouvoir de monopole – est bien documentée mais n’a pas reçu beaucoup d’attention.

En fait, loin d’être un fantasme de cadres technologiques, Big Tech a déjà fait une marque considérable. Apple a travaillé sans relâche pour développer la « voiture Apple », allant même jusqu’à solliciter une consultation active de la part de Nissan et Hyundai. Waymo (anciennement le « Google Self-Driving Car Project ») reste une priorité de la société mère de Google, Alphabet. En dehors du domaine de la technologie des véhicules autonomes, le système d’exploitation Android de Google est désormais une fonctionnalité répandue dans les nouvelles voitures. Amazon est l’un des plus gros investisseurs de Rivian. Et de nombreux analystes s’attendent même à ce que Facebook entre tôt ou tard dans l’industrie.

Après des décennies de déclin de l’application des lois antitrust, les géants de la Big Tech sont peu incités à ne pas tirer parti de leur domination de la plate-forme pour occuper une plus grande partie de l’industrie. En effet, le marché des taxis autonomes à lui seul devrait devenir un marché de 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, et les géants de la technologie souhaitent d’abord dominer ce secteur.

Alors que « la fusion de véhicules électriques et autonomes avec le covoiturage pour créer une économie automobile radicalement différente » peut sembler passionnante dans l’abstrait, le bilan de Big Tech en matière de maltraitance des travailleurs et de sape de la concurrence devrait être une grave préoccupation pour les observateurs. Si Big Tech exécute son livre de jeu éprouvé pour s’attaquer à l’industrie automobile, les travailleurs en souffriront inévitablement.

Google s’est déjà montré farouchement antisyndical dans son approche des employés dissidents. Si Google n’a aucun scrupule à licencier les employés de son entreprise principale, il y a peu de raisons de croire que le géant de la technologie traitera mieux les travailleurs de l’industrie automobile. De même, l’histoire bien documentée d’Apple de maltraiter les ouvriers d’usine – et s’appuyant principalement sur la production chinoise – devrait être une grave préoccupation alors que l’entreprise développe la « voiture Apple ». Dans son usine d’iPhone à Zhengzhou, en Chine, pour ne citer qu’un exemple tristement célèbre, les travailleurs ont été privés de primes et d’une formation adéquate en matière de sécurité.

La perspective d’une industrie automobile dominée par les grandes technologies n’est pas seulement préoccupante en raison du mépris des géants de la technologie pour le bien-être des travailleurs. À une époque où la concentration des entreprises est à des niveaux critiques, l’économie américaine ne peut pas se permettre de laisser les géants de la Big Tech renforcer davantage leur pouvoir économique et politique.

Même à leur taille actuelle, les géants de Big Tech ont violé la loi fédérale pour étouffer sans relâche la concurrence. Amazon a déjà volontairement pris 200 millions de dollars de pertes pour écraser un rival de démarrage qui a refusé d’être racheté par la société. Facebook a construit son empire grâce à des acquisitions de services tels qu’Instagram et WhatsApp dans un effort presque explicite pour freiner l’émergence de tout vrais concurrents. Imaginez comment ils agiraient s’ils devenaient considérablement plus gros.

Et puis il y a les implications en matière de confidentialité et de sécurité des données. Big Tech profite déjà suffisamment de savoir où vous allez et ce que vous recherchez. Prendre pied dans l’industrie automobile signifie qu’ils peuvent transformer des actions aussi basiques que la force avec laquelle vous cassez ou lorsque vous allumez les phares en points de données rentables. Le mépris de Big Tech pour la vie privée peut être vu dans les accusations selon lesquelles Siri d’Apple enregistre les utilisateurs sans leur consentement et qu’Amazon enregistre les enfants qui utilisent Echo Dot Kids. Amazon aurait stocké les données résultantes dans le cloud et empêcherait les parents de les supprimer, de la même manière que Google continue de suivre l’emplacement des utilisateurs d’Android lorsque les services de localisation sont désactivés. Apple et Google sont tous deux restés silencieux après que les données des utilisateurs aient été compromises, et les initiés d’Amazon ont sonné l’alarme sur la possibilité que la négligence de l’entreprise puisse conduire à l’exposition des données des utilisateurs.

L’incursion de Big Tech dans l’industrie automobile est un exemple de la direction que prendront les choses si ces entreprises ne sont pas contrôlées. Les régulateurs devraient garder ces préoccupations à l’esprit avant d’approuver de futures fusions ou acquisitions, et ils devraient poursuivre des politiques antitrust vigoureuses avant que les choses ne deviennent encore plus incontrôlables. Trop c’est trop.

Sarah Roth-Gaudette est directrice générale de Fight for the Future.