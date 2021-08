Big Ten, ACC, Pac-12 pour sauver CFB avec ~vibes~

Le 24 août, un jour qui vivra, trois des six conférences de football universitaire les plus importantes se sont réunies pour annoncer quelque chose de quelque sorte. The Big Ten, ACC et une autre ligue ont dévoilé The Alliance, un consortium de 41 universités qui aiment être en consortium.

Premièrement, l’Alliance aimerait que vous sachiez qu’elle n’existe pas simplement parce que la SEC est méchante, malodorante, stupide et avide. Elle existe aussi pour des raisons évidentes telles que [fill in before publish]. Certainement pas seulement contrer la SEC avec un affichage de mots à la mode.

Kevin Warren de B1G a demandé si la SEC ajoutant OU/Texas a incité Alliance : « Qu’est-ce que cela a fait, cela nous a permis à tous de prendre du recul, de faire un pas en avant, à quoi ressembleront les 1 à 15 prochaines années dans l’athlétisme universitaire ? Je ne dirais pas que c’est une réaction, mais il faut évaluer ce qui se passe” – Brett McMurphy (@Brett_McMurphy) 24 août 2021

Alors pourquoi l’Alliance existe-t-elle ?

Ouah. Tiens tes chevaux, mon pote. Réduisez un peu cette question. Je pense qu’une meilleure question à ce stade serait : l’Alliance existe-t-elle ?

Le commissaire du Pac-12, George Kliavkoff, sur l’Alliance : « Il n’y a pas de contrat signé. Il y a eu un accord entre trois messieurs et un engagement de 41 présidents et chanceliers. … Il n’y a pas de document signé et il n’y en a pas besoin. – Nicole Auerbach (@NicoleAuerbach) 24 août 2021

Le tout est un NFT, une crypto-monnaie, un engagement verbal. Dans le sport universitaire, les engagements verbaux valent leur pesant d’or. Imaginez quelqu’un dans le sport universitaire rompant un engagement verbal. Il faudrait inventer un tout nouveau mot. Des dégagements, il faudrait les appeler. Personne n’a jamais dit ce mot sur les choses qui se passent dans le sport universitaire tous les jours.

Il n’y a donc aucun document exécutoire pour s’empêcher de braconner des membres, et il n’y avait pas d’accent sur les revenus lors de sa création.. alors.. ummm.. qu’est-ce qu’on fait ici ? – Andrea Adelson (@aadelsonESPN) 24 août 2021

Principalement, le but de l’Alliance semble avoir quelque chose à voir avec le Big Ten et ses nouveaux co-marques programmant des matchs de football les uns contre les autres. C’est basé sur le communiqué de presse utilisant le mot ordonnancement 25 fois. Voici son plus gros paragraphe :

L’alliance comprend un volet de programmation pour le football et le basket-ball féminin et masculin conçu pour créer de nouveaux jeux inter-conférences, améliorer les opportunités pour les étudiants-athlètes et optimiser l’expérience d’athlétisme universitaire pour les étudiants-athlètes et les fans à travers le pays. L’alliance de programmation débutera dès que possible tout en honorant les obligations contractuelles en cours. Un groupe de travail composé de directeurs sportifs représentant les trois conférences supervisera la composante programmation de l’alliance, y compris la détermination des critères sur lesquels les décisions de programmation seront prises. Les trois ligues et leurs institutions respectives comprennent que les décisions de programmation seront un processus évolutif compte tenu des engagements de programmation actuels.

Et si ces trois conférences ne faisaient qu’annoncer : « Nos écoles vont essayer de se jouer plus souvent au football », tout le monde dirait « Cool » et vaquer à ses occupations. Et du point de vue du leadership non-pensé, je pense que c’est vraiment tout ce qu’ils annoncent.

Certains AD d’autres ligues m’ont dit qu’ils ne comprenaient pas l’alliance. On m’a demandé aujourd’hui pourquoi une alliance est nécessaire pour programmer des matchs les uns contre les autres. Question juste. – Heather Dinich (@CFBHeather) 24 août 2021

Mais le Big Ten est impliqué. Et le Big Ten a passé le siècle dernier à répandre des vapeurs d’intégrité de ses propres communiqués de presse. Vous feriez donc mieux de croire que l’Alliance est « engagée à collaborer et à fournir un leadership éclairé sur diverses opportunités et défis auxquels est confronté le sport universitaire, y compris la santé mentale et physique, la sécurité, le bien-être et le soutien des étudiants-athlètes ; solide expérience académique et soutien; diversité, équité et inclusion; justice sociale; l’égalité des sexes; structure future des efforts législatifs fédéraux de la NCAA; et les championnats d’après-saison et les futurs formats », contrairement à ces salauds de la SEC !

Toutes ces choses sont de bonnes choses pour que les administrateurs sportifs universitaires passent leur temps à s’améliorer. En fait, ce sont toutes les choses que les administrateurs sportifs universitaires devraient passer leur temps à améliorer. Il n’y en a pas d’autres.

Mais – veuillez excuser mon cynisme – je me demande si ce dernier élément du catalogue du leadership éclairé, celui sur les formats de championnat, pèse en réalité plus lourd dans l’esprit de l’Alliance que l’opportunité pour Louisville et Stanford de collaborer sur des projets académiques, tels que la pizza applications.

Pourquoi?

Eh bien, quelques semaines plus tôt, le monde du football universitaire avait convenu qu’il serait peut-être bon d’étendre les séries éliminatoires à un moment donné, tout en sachant que la SEC gagnerait fréquemment plusieurs nouvelles offres pour les séries éliminatoires chaque année. Après que tout le monde ait convenu qu’un plus grand Playoff semble assez intéressant, la SEC a annoncé son intention d’ajouter l’Oklahoma à un moment donné. Cela a plongé tout le monde dans un tollé, car l’Oklahoma pourrait accepter l’une de ces multiples nouvelles offres pour les séries éliminatoires que la SEC serait déjà assurée de gagner. D’un océan à l’autre, des appels ont été lancés pour que les freins d’expansion des séries éliminatoires soient pompés. On est trop pressé ! La SEC pourrait dominer le Playoff, ce qui serait totalement différent de la façon dont les choses fonctionnent déjà ! Tout le monde ralentit ! Je ne sais pas pourquoi l’une des places éliminatoires de la SEC allant à l’Oklahoma au lieu de LSU ou de Floride a envoyé les autres conférences dans un Entmoot, mais c’est le cas. (La SEC ajoute également le Texas, mais c’est une note latérale, car nous parlons des éliminatoires.)

Pour être juste, c’était vraiment un coup bas de la SEC, cet acte d’ajouter de nouvelles équipes juste pour gagner de l’argent. Aucune autre conférence ne ferait une telle chose. Hé, quand est le match de rivalité de cette année entre le Colorado et le Nebraska ? Attendez, le Pac-12 et Big Ten ont ajouté ces équipes juste pour gagner de l’argent ? Oh. Je suppose que je vais regarder du football Big East. Attendez, l’ACC a tout dévoré juste pour gagner de l’argent ? De toute façon. C’est vraiment méchant quand la SEC le fait.

Avec la désintégration du Big 12, ces trois autres conférences qui faisaient déjà partie d’un groupe que nous appelons « le Pouvoir 5 » se sont ainsi regroupés contre l’hégémonie de la SEC, et cela nous amène à aujourd’hui, la formation de l’Alliance des conférences qui demandent à être Pris au serieux.

Pour autant que tout le monde puisse le dire, l’Alliance n’est qu’un acte de branding. C’est un signal aux parties concernées que ces conférences font quelque chose, plutôt que de se reposer sur leurs fesses et de laisser la SEC découper la carte comme elle le souhaite.

Le commissaire du Pac-12, George Kliavkoff : “Aujourd’hui, c’est un communiqué de presse mais c’est aussi un engagement.” – Nicole Auerbach (@NicoleAuerbach) 24 août 2021

Je veux dire, la SEC découpera toujours la carte comme elle le souhaite, car même pas une chance de discuter d’éthique avec Purdue et l’État de l’Oregon ne convaincrait Clemson de refuser un salaire SEC. Mais grâce à The Alliance, Purdue et Oregon State peuvent alors s’affronter au football, ou pas, c’est cool, peu importe.