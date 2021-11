Big Ten, SEC dirige une liste de matchs de football universitaire qui définiront novembre

Il reste quatre samedis jusqu’à ce que les championnats de la conférence décident officiellement de la composition des éliminatoires du football universitaire de cette année.

Chaque week-end aura plusieurs matchs avec des implications en séries éliminatoires, en particulier dans les deux ligues Power Five qui devraient dominer les gros titres de novembre. La SEC a l’Alabama et la Géorgie en tête du classement des séries éliminatoires. Le Big Ten compte trois équipes : Ohio State, Michigan State et Michigan.

Quatre des ligues Power Five et plusieurs ligues du groupe des cinq seront prises en compte dans la construction du terrain de quatre équipes. Voici les jeux qui définiront novembre :

État du Michigan n ° 6 et État de l’Ohio n ° 5 (20 novembre)

Le plus gros match de la saison régulière comporte des enjeux énormes. Ohio State est éliminé du Big Ten et du championnat national avec une défaite, mais se hissera probablement parmi les quatre premiers du classement des séries éliminatoires qui s’ensuivra avec une victoire. S’ils parviennent à dépasser Purdue et le Maryland, les Spartans se rendront à Columbus avec l’opportunité de verrouiller le Big Ten East et de réserver une place pour le match de championnat de la conférence.

Quavaris Crouch de Michigan State célèbre un arrêt au quatrième trimestre contre Michigan.

No. 5 Ohio State au No. 10 Michigan (27 novembre)

OSU en tête des Spartans pourrait également créer un affrontement gagnant-gagnant pour la division avec seulement quelques analogues dans l’histoire de cette rivalité. (Si les Wolverines s’occupent des affaires contre l’Indiana, Penn State et le Maryland, c’est-à-dire.) Même si les Buckeyes perdent le samedi précédent, le Michigan pourrait jouer pour une offre éliminatoire globale si MSU invaincu remporte le Big Ten et assez le chaos s’ensuit pour placer un champion à une défaite et sans division en lice pour les quatre premiers.

No. 3 Alabama au No. 14 Auburn (27 novembre)

L’histoire continue

Sauvage et farfelu dans des circonstances normales – si de telles circonstances existent dans cette rivalité – l’Iron Bowl de cette année prendrait une tournure encore plus fébrile si le Crimson Tide et les Tigers se rencontraient pour décider de la SEC West. Pour que cela soit une réalité, Auburn devrait dépasser deux adversaires classés au Texas A&M et dans l’État du Mississippi.

No. 4 Oklahoma à No. 11 Oklahoma State (27 novembre)

Il s’agit du dernier des trois matchs difficiles de novembre pour l’Oklahoma, avec deux contre des équipes actuellement classées dans le sondage des entraîneurs USA TODAY Sports AFCA. Mais ne négligez pas ce que cela pourrait signifier pour l’État de l’Oklahoma, qui comprend la Virginie-Occidentale, le TCU et le Texas Tech – les Horned Frogs et les Red Raiders sont désormais dirigés par des entraîneurs intérimaires – avant d’accueillir Bedlam. Bien qu’ils soient difficiles à cerner chaque semaine, les Cowboys ont une chance supérieure à la moyenne d’entrer le 27 novembre à 10-1 au total et 7-1 dans le Big 12,

No. 4 Oklahoma au No. 13 Baylor (13 novembre)

Classé huitième au classement des premières séries éliminatoires, le chemin le plus clair de l’Oklahoma vers les quatre premiers consiste à rester parfait contre un calibre de compétition beaucoup plus difficile. Même alors, il y a une chance, bien que mince, qu’un champion Power Five invaincu soit exclu des demi-finales pour la première fois dans le format des séries éliminatoires. Il ne s’agit donc pas seulement de gagner à Baylor ; les Sooners pourraient utiliser une victoire fluide et élégante pour compenser les inquiétudes persistantes concernant les matchs serrés contre le Kansas, le Nebraska et d’autres.

SMU au n ° 2 de Cincinnati (20 novembre)

La principale plainte concernant les chances de Cincinnati en séries éliminatoires du comité de sélection était centrée sur la solidité du calendrier des Bearcats, bien que ce soit une prophétie auto-réalisatrice: le comité ne classe pas SMU ou Houston à une défaite et ne donne pas à Cincinnati le mérite de battre l’une ou l’autre équipe. (Les Bearcats pourraient rencontrer Houston pour le championnat américain.) SMU est de loin le test le plus difficile pour les Bearcats de la saison de conférence.

No. 7 Oregon à Utah (20 novembre)

Les Ducks ne peuvent se permettre aucun revers alors qu’ils cherchent à capitaliser sur la victoire de septembre à Ohio State et à revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014. Le calendrier de novembre n’est pas facile – les quatre adversaires pourraient ou même devraient se retrouver dans un bol jouer – mais est dépourvu du genre d’adversaire de renom pour détourner l’attention du Big Ten et de la SEC. Gagner gros à Utah pourrait cependant influencer le comité.

N°14 Auburn au N°12 Texas A&M (6 novembre)

Le plus gros match de samedi dans le Power Five aura à tout le moins un impact profond sur la liste des Six du Nouvel An, le vainqueur étant en très bonne position pour terminer deuxième de la SEC West et atterrir dans l’un des premiers matchs de bowl. Comme avec Auburn, les Aggies pourraient également utiliser cette victoire pour revendiquer la division grâce à cette victoire antérieure contre l’Alabama. Le scénario n’est pas compliqué : A&M l’emporte et Auburn l’emporte après samedi.

Minnesota au n ° 16 de l’Iowa (13 novembre)

Il s’agit d’un affrontement important pour déterminer lequel des trois prétendants au Big Ten West – avec le Wisconsin l’autre – rencontrera le champion de l’Est pour décider de la conférence. Alors que le vainqueur de l’Est est sur le point de terminer dans les quatre premiers, battre un adversaire solidement classé début décembre pourrait influencer le classement et les affrontements en demi-finale. Sur une lancée depuis une vilaine défaite contre Bowling Green fin septembre, le Minnesota cherche à mettre fin à une séquence de six défaites consécutives dans la rivalité avec les Hawkeyes.

N°18 Texas-San Antonio à l’UTEP (6 nov.)

Rejeté par le comité des séries éliminatoires au premier classement, l’UTSA ne peut que commencer à empiler les victoires et espérer le chaos dans l’Amérique et Mountain West. Arriver à décembre invaincu signifie gérer les deux équipes juste derrière au classement de la Conférence USA Ouest: UTEP, à 6-2, l’une des meilleures réussites du Groupe des Cinq, et Alabama-Birmingham, les trois fois champions en titre de la division.

Cet article est paru à l’origine sur USA TODAY: Football universitaire: Big Ten, SEC mènent une liste d’énormes matchs de novembre