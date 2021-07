Big Three Networks vont doucement sur la débâcle du décompte des votes à New York ⋆ 10z viral

D’une manière ou d’une autre, ABC, CBS et NBC sont collectivement ennuyés par les échecs de dépouillement des votes à New York, où ils ont inclus par erreur 135 000 bulletins de vote dans leur dépouillement. Jeudi matin, l’analyste de CNN John Avlon a qualifié le conseil électoral de corrompu et d’incompétent. “Cette chose doit être déchirée et réformée et transformée en une organisation professionnelle non partisane.” Les Trois Grands s’en moquent peu.

Nous faisons également un tour dans le carrousel sucré de la couverture de Jill Biden dans le magazine Vogue. ABC pourrait être enthousiasmé par ce sujet.

L’analyste de Free Speech America, Alexander Hall, discute de ses récents rapports sur Facebook regardant de travers la satire de The Babylon Bee, Right Wing Watch recevant une suspension temporaire de YouTube, l’application chinoise TikTok suspendant Steven Crowder et le journaliste de SoundCloud purgeant Andy Ngo. Dans l’ensemble, Big Tech fait toujours preuve d’intolérance pour les discours et les reportages conservateurs.

