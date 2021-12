Big Time Rush n’a pas exposé les fans à COVID, malgré le rapport

Big Time Rush est sur la sellette de TikTok après que certains utilisateurs aient accusé le groupe d’avoir sciemment exposé les fans à COVID après qu’un membre ait été testé positif.

Si vous ne l’aviez pas vu, Big Time Rush avait un spectacle à Manhattan samedi, et il a été annoncé aux fans juste avant le début de la rencontre avec ce membre du groupe. Kendall Schmidt avait été testé positif au COVID-19.

kendall est positif pour covid. il est SR et se repose mais ne peut pas jouer pic.twitter.com/VUJXbxshDl – kait (@y3kmaslow) 18 décembre 2021 @y3kmaslow

À partir de là… des rumeurs ont commencé à tourbillonner, dont une affirmant que Kendall avait été dans le bâtiment et autour de ses camarades de groupe juste avant d’obtenir le résultat de son test. Les fans ont commencé à tirer des conclusions – croyant que le groupe a continué avec la rencontre et la performance, même s’ils avaient été autour d’un Kendall malade.

Cependant, une source liée au groupe nous dit que … Kendall n’était pas près du groupe ou du lieu du spectacle de samedi, et tout le monde dans le groupe – y compris James Maslow, Logan Henderson & Carlos PenaVega — tous ont été testés négatifs plusieurs fois avant d’arriver pour le concert.

On nous dit que tous les gars portaient des masques lors de la rencontre et de l’accueil, par précaution supplémentaire, et qu’ils se tenaient sur une plate-forme surélevée pour augmenter la distance entre les fans et eux.

Oui, le groupe est resté fidèle au vieil adage de la série, mais il l’a fait de la manière la plus sûre possible. À un prompt rétablissement, Kendall.