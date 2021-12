Big Time Rush présente en avant-première son nouveau single « Call It Like I See It »

Les garçons reviennent à la musique ensemble après 8 ans, ils ont joué cet été 2021 avec des nouvelles pour leurs fans… leur retour. Une nouvelle à laquelle personne ne s’attendait sans aucun doute.

Le retour de Big Time Rush avec de la nouvelle musique est plus proche. Le boysband formé par Nickelodeon en 2009, lors de la première de la série du même nom, Logan Henderson, James Maslow, Carlos Pena Vega et Kendall Schmidt présentera leur première chanson sortie en huit ans « Call It Like I See It ».

L’annonce de leur nouvelle chanson a été faite via les réseaux sociaux :

« Nous sommes ravis d’annoncer enfin que notre premier single » Call It Like I See It » sortira le 13 décembre ! «

De plus, Kendall a noté qu’il était fier du travail qu’ils ont fait pour enregistrer la chanson.

C’est la première chanson publiée par BTR depuis qu’ils ont annoncé qu’ils feraient une réunion, leur dernière œuvre musicale était l’album « 24 / Seven » qui est sorti en juin 2013, qui a fait ses débuts dans le top 5 des 200 albums les plus vendus. de Billboard.

Sur la pochette on voit les 4 membres du groupe avec des lunettes de soleil et de jolies tenues colorées. Quelque chose que nous avons déjà vu dans ses autres chansons. La pochette était accompagnée d’un avant-première dans lequel on peut entendre la fusion des styles pop, dance et disco.

Et l’avez-vous déjà entendu ? Que pensez-vous du retour de Big Time Rush ? :