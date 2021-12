Big Time Rush est de retour et embrasse un tout nouveau chapitre de la musique alors que le groupe sort son premier single en près de huit ans. Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson et Carlos PenaVega sont devenus réels avec PopCulture.com à propos de leur réunion et des prochaines étapes en tant que groupe avant de sortir « Call It Like I See It » le 13 décembre.

Se préparant pour leur performance au iHeart Jingle Ball le 13 décembre, ainsi que des spectacles à guichets fermés à Chicago et à New York, Maslow a déclaré à PopCulture que les gars sont « psychés » de monter un tout nouveau spectacle avec la combinaison parfaite de de nouvelles musiques et de nouveaux mouvements ainsi que de vieux classiques dont les fans sont tombés amoureux. « Je veux dire, chaque aspect de cela a été tellement amusant », a-t-il déclaré. « Je sais que nous continuons tous à avoir ces moments – nous regardons autour de nous pendant une course en nous disant: » Oh, mon seigneur. Nous faisons ça. » C’est tellement excitant d’y revenir. »

Rassembler tout le monde a été un processus qui a pris des années, a expliqué PenaVega. « Nous avons commencé les conversations, je dirais il y a un peu plus de deux ans », se souvient-il. « Je ne pense pas que chacun de nous était prêt en même temps. C’était un et trois, ou deux et deux, ou trois et un. » Il a ajouté qu’il était important que tout le monde soit « parti et [do] ce qu’ils voulaient faire » avant de se reformer en tant que groupe.

« Je pense que nous savions que nous voulions refaire Big Time Rush à un moment donné », a ajouté PenaVega. « Nous ne savions pas exactement quand. » Au cours des deux dernières années, Schmidt, Maslow, Henderson et PenaVega ont également « évolué » en tant que musiciens, découvrant qui ils sont et quel est leur son, à la fois individuellement et ensemble.

« Eh bien, je veux dire, qu’est-ce que le nouveau Big Time Rush ? Le nouveau Big Time Rush est… Je veux dire, je pense juste que nous avons plus d’expérience », a considéré Schmidt. « De toute évidence, nos goûts musicaux ont évolué au fil du temps. » Avec beaucoup d' »introspection » et le temps passé à grandir avec les jeunes hommes qu’ils étaient dans l’émission originale de Nickelodeon, Schmidt a déclaré qu’il avait l’impression que tout le monde était au « bon endroit dans sa vie » lorsqu’ils ont décidé de se réunir.

« Et puis l’autre chose était que nous devions trouver comment le faire parce que c’est compliqué, tout est compliqué », a-t-il poursuivi, avec PenaVega sonnant de manière ludique, « Qui va payer pour cela? » En plus de l’aspect commercial du retour du groupe, PenaVega a déclaré qu’une partie importante du nouveau chapitre de Big Time Rush consistait à s’assurer que la musique était « vraiment, 100% venant de nous quatre ».

« C’est ce qu’est ce tour », a-t-il poursuivi. « C’est nous qui écrivons, créons tout, de la musique à la chorégraphie, en passant par les équipes que nous amenons. » Tout le monde dans Big Time Rush voulait également s’assurer que la réunion n’était pas une obligation de revisiter le passé, mais comme « Allons-y et amusons-nous ». PenaVega a expliqué: « En raison de cette perspective et de cet état d’esprit, nous passons le meilleur moment de notre vie. Et je pense que la musique, le spectacle et tout est meilleur grâce à cela. »

Henderson a ajouté: « Et nous sommes à notre apogée. C’est l’endroit. C’est la chance de vraiment le leur donner. » Avec une nouvelle musique écrite par les quatre membres du groupe, Schmidt a déclaré que Big Time Rush était prêt à créer une nouvelle partie de l’héritage du groupe. « Je ne pense pas que nous travaillerions aussi dur juste pour jouer de vieilles chansons et traire la nostalgie », a-t-il déclaré. « Nous nous engageons à 100 % à nous réinsérer dans l’air du temps moderne. »

PenaVega a ajouté: « Je pense juste que Big Time Rush, nous avons toujours été au tout début l’opprimé, et nous avons en quelque sorte dû nous frayer un chemin et y arriver. Et je suis ravi de nous voir nous intégrer à cela nouveau monde de la musique huit ans plus tard parce que je pense que ça va être quelque chose de nouveau, de frais. Et j’espère que nous pourrons faire sauter certaines personnes à leur place. » Écoutez « Call It Like I See It » et obtenez les détails de la tournée ici.