Big Trey Lance de Kyle Shanahan regrette après les débuts des 49ers

Trey Lance a fait ses débuts très attendus chez les 49ers de San Francisco ce week-end lors d’un match préparatoire contre les Chiefs de Kansas City.

Après des semaines de discussions sur la « gêne » de la situation du quart-arrière des Niners et toutes les discussions sur la guerre civile du front office concernant le jeune passeur à prendre dans le repêchage, toutes les parties impliquées ont finalement pu entrer sur le terrain et voir ce qui se passait. .

Bien que Jimmy Garoppolo ait finalement obtenu le feu vert pour cette sortie, il était clair dès le saut que Lance était l’attraction principale pour laquelle tout le monde était là.

Lorsque Lance est finalement entré dans le jeu, il s’est avéré être une sorte de sac mélangé. Les choses pour lesquelles il était bon, il était vraiment bon – à savoir la force de ses bras. L’Université d’État du Dakota du Nord a un canon absolu, et c’était bien visible lorsqu’il a réussi une passe de 45 verges qui a abouti à une course de touché de 80 verges, alors qu’il s’est tenu solidement face à la pression dans sa propre zone d’en-but pour mettre le ballon hors de danger, et quand il était capable de faire des passes dans tous les secteurs du terrain avec peu de problèmes – même si ses récepteurs ne pouvaient pas tout à fait les retenir.

Malheureusement, Lance a également affiché quelques faiblesses notables. Bien que la ligne offensive soit évidemment responsable de cela, le jeune a été limogé à quatre reprises. Il s’est également un peu énervé lorsque la pression est venue même si cela n’a pas abouti à un sac, et cela l’a presque amené à lancer deux choix à la fin de la première mi-temps.

Quand tout a été dit et fait, Lance a terminé avec un lancer de 5 sur 14 pour 128 verges.

Après le match, l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a exprimé son seul grand regret concernant les grands débuts des 49ers de Lance : ne pas avoir donné plus de temps à la recrue sur le terrain.

“Mais Trey, ce qu’il a montré dans ce match, vous savez, j’aurais aimé pouvoir les laisser là plus longtemps”, a-t-il déclaré, selon Kevin Patra de NFL.com.

« Je sais qu’il aime jouer et qu’il n’a pu jouer qu’un match en plus d’un an, mais je pense que c’était bien pour lui de sortir. Je pense qu’il a bien commencé, s’est parfois un peu excité, ce qu’il fait. Et vous devenez un peu excité, une partie de votre technique et des trucs que vous perdez, ce qui sera amusant à regarder avec lui. Trey est un gars qui est dur avec lui-même et aime corriger les choses et depuis que nous l’avons, il est très doué pour corriger les erreurs.

La prochaine étape pour les Niners sera une confrontation le 22 août contre les Chargers de Los Angeles. Lance aura-t-il finalement plus de temps de jeu dans cette affaire ? Le temps nous le dira. Jusqu’à présent, San Francisco a maintenu qu’ils n’échangeraient Jimmy Garoppolo que contre un autre joueur. Si Lance peut montrer quelque chose de spécial au cours des nouvelles semaines, ce ne serait pas si choquant de voir cette position changer un peu.

