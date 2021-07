BigCommerce vs Weebly : premier choix pour les PME

Lorsque vous créez une entreprise en ligne, un peu comme un magasin physique, vous devez configurer votre magasin et héberger vos affaires quelque part. Dans le langage du Web, votre stockage s’appelle votre fournisseur d’hébergement. C’est là que tous vos fichiers sont conservés. La configuration de votre magasin se fait via des constructeurs de sites Web, un outil que les entreprises peuvent utiliser pour créer des sites Web sans même avoir une formation en développement ou en codage Web. Avec les constructeurs de sites Web par glisser-déposer, vous pouvez lancer votre boutique en ligne en un rien de temps.

Ensemble, votre hébergeur et votre créateur de site Web permettent à votre site Web de fonctionner et d’ajouter de la valeur à votre entreprise avec des fonctionnalités de base qui vous permettront d’avoir une boutique en ligne attrayante, de présenter vos produits ainsi que d’autres fonctionnalités de votre site Web qui peuvent contribuer à un expérience utilisateur lors de l’achat.

Pour commencer, vous aurez besoin d’une plate-forme spécialement conçue pour la vente de produits sur le Web. En fait, s’assurer que vous choisissez la bonne plate-forme est l’étape la plus cruciale pour atteindre la croissance des ventes – votre objectif premier et principal. Dans cet article, nous avons choisi deux des meilleurs créateurs de sites Web de commerce électronique pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre PME, afin que vous puissiez vous concentrer sur la montée en flèche de vos ventes au lieu d’apprendre à coder.

BigCommerce et Weebly : Principales similitudes et différences

La différence la plus notable entre l’un des deux plus grands noms du commerce électronique, BigCommerce et Weebly, est peut-être le prix. Là où Weebly est connu pour sa version gratuite qui permet aux utilisateurs de se faire une idée avant de prendre une décision, BigCommerce n’offre qu’un essai gratuit de 15 jours. Le niveau le plus bas de Weebly est également considérablement moins cher à 8 $ par rapport au plan de base de BigCommerce qui coûte 29,95 $.

D’autre part, BigCommerce et Weebly sont connus pour leurs plates-formes de création de sites Web conviviales, et offrent tous deux des fonctionnalités que les indépendants et les petites et moyennes entreprises trouvent utiles. Les deux géants du commerce électronique ont également le même support client de qualité, ce qui est un facteur crucial pour décider quelle plate-forme choisir.

Forfaits BigCommerce (Crédit image : BigCommerce)

Prix

BigCommerce présente aux utilisateurs trois niveaux de prix sur leur site Web : Standard, Plus et Pro. Le niveau le plus bas offre le tarif le moins cher, à 29,95 $ par mois. Bien que ce soit peut-être leur offre la moins chère, ce prix est assez élevé. Leur niveau suivant, Plus, va pour un stupéfiant 79,95 $ de frais mensuels, tandis que le niveau le plus élevé, Pro, coûte encore plus cher – 299,95 $ par mois.

Avec quatre niveaux de forfait, le forfait le plus cher de Weebly (le forfait Business) ne coûte que 25 $ par mois. Avec des prix allant de 0 $ à 38 $, c’est une victoire facile pour Weebly. Même leurs comptes gratuits offrent une sécurité SSL gratuite, 500 Mo de capacité de stockage et un domaine bien qu’avec la marque Weebly. Les entreprises de base et les entreprises en démarrage se tourneront facilement vers Weebly pour leurs besoins de création de sites Web en raison de son efficacité et de ses plans économiques.

Malgré l’essai gratuit de 15 jours de BigCommerce, vous pouvez hésiter à continuer avec un forfait payant, étant donné que les fonctionnalités et les services qu’ils proposent sont également proposés par d’autres plates-formes de création de sites Web sur le marché pour une fraction du prix.

(Crédit image : Weebly)

Caractéristiques

BigCommerce propose une personnalisation complète avec Page Builder et son outil d’édition visuelle intuitif par glisser-déposer. Ils se sont également associés à Google, offrant un référencement conforme aux normes de l’industrie intégré à tous les sites qu’ils hébergent. En fournissant des outils de gestion des stocks, les utilisateurs peuvent mieux planifier leurs ventes et comprendre les tendances des commandes. Ils proposent également 65 intégrations de passerelles de paiement qui rendent les achats fluides et des canaux de vente sur les réseaux sociaux qui permettent de générer davantage de trafic en ligne.

Weebly est très pratique. Leur panier d’achat entièrement intégré s’installe automatiquement lors de la création de la boutique en ligne, sécurisant le paiement et s’effectuant directement depuis le site Web de l’utilisateur. Le suivi des stocks, la recherche de produits filtrée et les options de vente flexibles sont quelques-unes des autres fonctionnalités offertes par Weebly. Ils disposent également d’une application dédiée pour iPhone et Android qui vous permet de gérer votre boutique depuis votre mobile.

Bien que Weebly fournisse des champs de référencement supplémentaires que les utilisateurs peuvent facilement personnaliser, les normes de l’industrie de BigCommerce en matière de référencement triomphent de Weebly dans ce département. Les deux offrent Abandoned Cart Saver, un tableau de bord d’activité, un CRM, le traitement des cartes de crédit et de nombreuses autres fonctionnalités requises pour le commerce électronique, ce qui est donc toujours un plus pour Weebly.

Qu’est-ce qui convient le mieux aux PME ?

Les entreprises qui souhaitent lancer leurs boutiques en ligne pour la première fois apprécieront que Weebly et BigCommerce soient tous deux adaptés aux PME.

Les deux vous permettent de personnaliser vos sites par simple glisser-déposer. Bien que cette fonctionnalité soit assez simple avec Weebly (il s’agit littéralement de glisser-déposer des éléments tels que du texte, des images, des vidéos, etc.), BigCommerce propose une approche différente, vous permettant de glisser-déposer des blocs qui permettent ensuite aux programmeurs d’ajouter des widgets pour différents types de présentation de produits.

Avec à la fois des vitrines attrayantes et des fonctionnalités maximales, des fonctionnalités de navigation faciles à configurer, un CRM ou un panneau d’administration et des applications ou des plug-ins disponibles pour rendre l’expérience d’achat des utilisateurs rapide et transparente, les deux plates-formes sont les meilleures pour les PME.

Les deux fournissent également des ressources communautaires fiables lorsque les utilisateurs ont besoin d’aide. Le choix à faire se situe entre le prix, la performance, et où leur niveau de confort est d’aller au-delà des simples personnalisations.

Facilité d’utilisation

Leurs constructeurs de sites Web intuitifs ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte avec Weebly et BigCommerce. La configuration du compte, où vous commencez votre voyage, est parmi les plus critiques. Les deux offrent une configuration de compte simple et rapide, ce que vous trouverez généralement dans les constructeurs de sites Web de toute façon.

La configuration d’un compte Weebly ne prend que quelques étapes. C’est aussi simple que de se connecter à www.weebly.com, de cliquer sur “Commencer”, de déposer votre nom, votre adresse e-mail et de créer un mot de passe. Une fois que vous avez cliqué sur « S’inscrire », vous pouvez commencer à créer votre site Web et le publier. À partir de là, vous pouvez commencer par sélectionner un thème, choisir votre domaine, puis concevoir votre site à votre goût.

Après avoir créé un compte BigCommerce, votre tableau de bord vous accueillera. Il peut être écrasant de voir le tableau de bord pour la première fois, mais BigCommerce décrit les étapes recommandées du début à la publication. Ici, vous pouvez configurer votre profil de magasin et ajouter des produits par catégorie. Ensuite, vos modes de paiement, taxes, modes d’expédition, tarifs d’expédition et tout ce qui concerne le backend peuvent être configurés. Vous pouvez alors commencer la partie la plus excitante – concevoir votre magasin.

commerce électronique

BigCommerce est un puissant outil de commerce électronique pour les utilisateurs qui souhaitent attirer des clients avec un site Web époustouflant, générer du trafic à partir de plusieurs canaux, développer leur entreprise et développer essentiellement leur marque. C’est grâce à des fonctionnalités qui ajoutent de la valeur à n’importe quelle boutique en ligne. Ces fonctionnalités incluent les intégrations POS, l’intégration Amazon, eBay et Walmart, le blog intégré et bien plus encore.

Weebly incite les utilisateurs à présenter leurs produits via la conception unique de leur boutique en ligne et leurs thèmes personnalisables. De plus, les sites avec Weebly sont optimisés par défaut pour aider à rendre les sites Web plus visibles par les moteurs de recherche. Weebly utilise également un outil d’expédition qui facilite les expéditions nationales et internationales, ainsi qu’un outil de suivi des stocks que les utilisateurs peuvent vérifier via leur application 5 étoiles à tout moment et n’importe où.

Les deux plates-formes offrent de puissants outils de commerce électronique qui peuvent contribuer à l’évolutivité de toute petite ou moyenne entreprise. Les autres fonctionnalités supplémentaires de Weebly et de BigCommerce incluent le marketing par e-mail, l’économiseur de panier abandonné, l’analyse, etc. BigCommerce a plus d’avantages supplémentaires tels que les points de contact client, le configurateur de produits, l’édition en temps réel et un tas d’autres fonctionnalités que Weebly n’offre pas. BigCommerce prend cette épreuve de force par un glissement de terrain.

Support

Il est absolument vital pour les utilisateurs d’obtenir l’assistance dont ils ont besoin à tout moment et en tout lieu. BigCommerce et Weebly sont largement connus pour l’excellent service client qu’ils offrent à leurs utilisateurs. Qu’il s’agisse d’e-mails/d’assistance (tickets), de chat en direct (24/7), de forums, de bases de connaissances (vidéos), de FAQ et par téléphone, les utilisateurs sont susceptibles d’obtenir de l’aide chaque fois qu’ils en ont besoin.

Les options de formation de BigCommerce à partir de webinaires, en personne, en direct en ligne et de documentation sont les seules choses qui leur donnent un avantage sur Weebly. Pour les utilisateurs qui ne cherchent pas à développer une compréhension plus approfondie de la façon dont les choses fonctionnent, cependant, un chat en direct ou un représentant par téléphone les guide à travers la solution peut suffire.

Verdict

Pour les entreprises en démarrage dont la seule préoccupation pour le moment est la mise en service, bien qu’avec des fonctionnalités et des fonctionnalités limitées, Weebly est le meilleur choix. Avec Weebly, vous pouvez commencer à vous installer sans prendre de risque financier – leur plan gratuit signifie que vous n’aurez pas besoin de dépenser d’argent si votre budget est serré.

Les différences significatives de prix pourraient faire de BigCommerce une option moins viable pour les startups ou les PME, mais en examinant la supériorité de leurs fonctionnalités de commerce électronique, les possibilités de personnalisation de leur créateur de site Web et le support client fiable avec plusieurs canaux qui ne sont pas offerts par Weebly, BigCommerce est définitivement le plus fort dans cette comparaison face à face.

En fin de compte, tout dépend simplement du montant qu’un utilisateur est prêt à investir dans sa boutique en ligne pour obtenir l’évolutivité qu’il souhaite en moins de temps.