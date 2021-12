Bigg Boss est l’émission télévisée la plus populaire de 2021, Sidharth Shukla, Shehnaaz Gill est la célébrité dont on parle le plus

L’émission de télévision a également tenté d’augmenter son empreinte en lançant Bigg Boss OTT.

2021 touche à sa fin et au cours de l’année qui touche à sa fin, Bigg Boss a remporté le titre de l’émission télévisée la plus populaire de cette année, ont révélé les données publiées par le site de microblogging Twitter. Les données de Twitter ont également montré que le regretté acteur Sidharth Shukla et d’autres concurrents de Bigg Boss comme Shehnaaz Gill et Rubina Dilaik étaient les favoris du public parmi les célébrités les plus populaires de Bigg Boss.

Les émissions de télévision les plus commentées sur Twitter en 2021

1. #Grand chef: Alors que la finale de la saison 14 de Bigg Boss a été diffusée en février, la saison 15 a commencé au mois d’octobre, grâce à quoi l’émission de téléréalité est restée parmi les téléspectateurs tout au long de l’année. L’émission de télévision a également tenté d’augmenter son empreinte en lançant Bigg Boss OTT.

2. #GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin: L’émission télévisée qui repose sur le triangle amoureux Sai-Virat-Pakhi a réussi à envoûter les téléspectateurs. D’une part, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont suscité l’intérêt de leurs fans pour leur histoire d’amour réelle, c’est la chimie à l’écran de l’acteur dans l’émission avec Ayesha Singh qui a conduit de nombreuses personnes à inonder le fil Twitter de #SaiRat.

3. #AvocatBabu : Les téléspectateurs ont apprécié cette émission de Colors pour sensibiliser à des questions socio-politiques sensibles. Les acteurs de la série Aurra Bhatnagar Badoni et Pravisht Mishra sont également devenus les favoris de nombreuses personnes sur Internet.

Les célébrités de Bigg Boss dont on parle le plus sur Twitter

1. Sidharth Shukla: Depuis son entrée dans Bigg Boss en 2019, le regretté acteur Humpty Sharma ki Dulhaniya est devenu un favori instantané de la foule de Bigg Boss. L’attirance pour Shukla s’est poursuivie même cette année avec son entrée dans l’espace numérique, mais sa disparition soudaine en septembre de cette année a été un choc brutal pour ses fans. Pendant des semaines après sa mort, Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux regorgeaient de messages d’amour pour le défunt acteur.

2. Rubina Dilaik: La gagnante de Bigg Boss 14 Rubina Dilaik s’est avérée être la favorite des twitterati cette année. Plus tôt cette année, lorsqu’elle a remporté le titre de Bigg Boss saison 14, les utilisateurs de Twitter ont beaucoup parlé de la magnifique actrice. Dilaik de son côté a pleinement profité de l’occasion en lançant plusieurs clips vidéo, ce qui a permis de se rapprocher encore plus de ses fans.

3. Shehnaaz Gill: Amie proche de feu l’acteur Sidharth Shukla, Shehnaaz Gill a également été mentionnée à plusieurs reprises pour sa romance spéculée avec Shukla. Après la disparition de Shukla, les utilisateurs de Twitter ont exprimé leur sympathie à Gill et lui ont souhaité le meilleur pour son avenir. La vidéo hommage de Gill à Shukla – « Tu Yaheen Hai » – a également attiré son attention sur Internet.

