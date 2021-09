Bigg Boss Gagnant Siddharth Shukla Meilleurs Rôles

Sidharth Shukla est décédé à l’âge de 40 ans

Meilleurs rôles joués par l’acteur de télévision Sidharth Shukla : L’acteur populaire Sidharth Shukla est décédé aujourd’hui, à l’âge de 40 ans, envoyé à travers des ondes de choc dans la ville de clinquant et un cœur lourd pour son immense fan suivant. Le mannequin devenu acteur est devenu une idole nationale lors de son passage au Bigg Boss 13, ce qui lui a permis de remporter le trophée. Son talent a été apprécié à la télévision bien avant Bigg Boss et il jouissait d’une énorme base de fans.

Alors que la fraternité du cinéma et de la télévision pleure sa perte, voici quelques-unes des émissions populaires, des performances pour lesquelles on se souviendra de lui.

Balika Vadhu

Sidharth a commencé son parcours télévisuel avec babul ka Aangann Chootey Na mais est devenu un visage populaire Balika Vadhu jouant le rôle de Shivraj Shekhar. Il a reçu le « GR8 ! Interprète de l’année (homme) » aux Indian Television Academy (ITA) Awards. Il a quitté la série en 2015, lorsque son personnage, Shiv, est mort en combattant avec des terroristes.

Humpty Sharma Ki Dulhania

Shukla a fait ses débuts à Bollywood avec la vedette Alia Bhatt-Varun Dhawan. Il a été jeté dans un rôle de soutien comme Angad Bedi, un médecin NRI. Le film lui a valu un prix pour “Percée de soutien à la performance (homme)” aux Stardust Awards 2015.

Dil Se Dil Tak

En 2017, il est apparu dans le rôle de Parth Bhanushali, le personnage principal de Dil Se Dil Tak avec les co-stars Rashami Desai et Jasmin Bhasin. La série a été inspirée par le film de Bollywood, Chori Chori Chupke Chupke et était tout à fait une récolteuse de TRP. La série a gagné en popularité au début en raison de la chimie à l’écran de Sidharth Shukla et Rashami Desai. Il a quitté la série en décembre 2017 après avoir prétendument eu un désaccord avec des co-stars et des producteurs.

Grand chef

L’un des candidats les plus controversés de l’émission de téléréalité, Shukla semblait être le plus fort prétendant au trophée depuis la première semaine de l’émission. Les médias ont classé Shukla comme le candidat le plus populaire de Bigg Boss 13, le classant numéro un pendant 20 semaines. Il était également l’un des candidats les plus tweetés en 2020, après avoir remporté Bigg Boss 13, la popularité massive de Shukla l’a aidé à remporter des apparitions dans plusieurs clips avec un autre candidat Shehnaaz Gill. Il faisait partie des singles populaires « Toofani et « Dil Ko Karar Aaayaa ».

cassé mais beau 3

Le dernier spectacle de Shukla était une production d’Ekta Kapoor. Shukla a joué le rôle d’Agastya Rao, un scénariste-réalisateur en difficulté avec des tonnes d’attitudes et son histoire d’amour avec le fougueux Rumi Desai qui vient d’une strate différente de la société. La performance de Shukla a reçu une réponse positive des critiques.

