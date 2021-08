Bigg Boss OTT : la mère de Karan Johar a donné ce conseil crucial à son fils pour animer l’émission

Les derniers concurrents de Bigg Boss OTT seront en compétition avec les autres concurrents de Bigg Boss hébergé par Khan.

Le cinéaste Karan Johar qui est l’hôte de Bigg Boss OTT a reconnu à plusieurs reprises que sa mère Hiroo Johar est une grande fan de la série. Récemment, lorsque Johar a été approché pour accueillir le Bigg Boss OTT, personne n’était plus heureux que Hiroo Johar qui s’est émerveillé de la perspective que son fils anime l’émission dont elle est fan. Selon un rapport d’Indian Express citant un communiqué de presse publié par Colors Entertainment, Hiroo Johar a non seulement exprimé sa joie que Karan ait organisé l’émission, mais a également donné des conseils à son fils avant que l’émission ne commence.

Apparemment, Hiroo a demandé à son fils de faire attention à ce qu’il dit et à qui il le dit ainsi qu’à l’occasion à laquelle il parle. Bigg Boss, qui a amené de nombreux candidats à de plus hauts sommets dans l’industrie du divertissement, est également tristement célèbre pour un nombre incalculable de controverses et de combats laides, y compris entre les candidats et l’hôte de l’émission. Par conséquent, les conseils prudents d’Hiroo Johar à son fils semblent opportuns et nécessaires.

Johar, qui compte parmi les producteurs les plus éloquents et les plus intelligents de l’industrie du cinéma hindi, semble également avoir bien accueilli les conseils de sa mère. Dans son premier Week-end ka Vaar, Johar, qui a imposé le respect et l’amour des plus grandes stars de Bollywood, est apparu confiant, strict et a appelé un chat un chat. De plus, fidèle à sa nature humble, Johar s’est également excusé auprès d’un certain nombre de candidats pour avoir parlé d’eux et interrompu leur conversation entre les deux.

Bigg Boss OTT est la version numérique de la franchise Bigg Boss de Colors et durera six semaines. La série est actuellement diffusée sur VOOT et les finalistes de Bigg Boss OTT auront un accès direct à Bigg Boss hébergé par Salman Khan, qui devrait commencer en octobre de cette année. Les derniers concurrents de Bigg Boss OTT seront en compétition avec les autres concurrents de Bigg Boss hébergé par Khan.

