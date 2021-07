Bigg Boss OTT sera présenté en avant-première sur Voot, sortie d’une vidéo promotionnelle spéciale : vérifiez les détails

Salman Khan a déclaré qu’il était ravi que cette saison de Bigg Boss soit d’abord numérique avec Bigg Boss OTT (Photo: IE/ PR Handout)

La superstar de Bollywood Salman Khan a révélé que Bigg Boss OTT sera diffusé sur Voot le 8 août. Les créateurs ont également publié une vidéo promotionnelle spéciale l’appelant le cadeau de Salman’s Eid. Le Bigg Boss cette fois est tellement fou, tellement exagéré, qu’il sera à coup sûr interdit à la télévision, déclare Salman Khan alors qu’il s’adresse à ses fans au sujet de la prochaine émission.

Avant sa version télévisée, Bigg Boss OTT sera une série de six semaines qui sera diffusée sur Voot cette année. Cette fois, Salman Khan n’animera pas cette édition OTT de l’émission. Il est apparu sur la vidéo promotionnelle pour exciter ses fans et ceux de Bigg Boss.

Salman Khan a déclaré qu’il était ravi que cette saison de Bigg Boss soit d’abord numérique avec Bigg Boss OTT (six semaines avant la télévision). Cette fois, le public peut s’engager en temps réel, participer et confier des tâches aux concurrents en plus de se divertir. Cette fois, c’est vraiment pour le peuple et par le peuple. Il a en outre souhaité bonne chance aux candidats et leur a demandé d’être actifs, divertissants et de bien se comporter dans Bigg Boss OTT.

Selon des sources médiatiques, Bigg Boss OTT aura des influenceurs des médias sociaux et des célébrités en tant que candidats également en tant que candidats à l’émission de téléréalité cette année. Les téléspectateurs pourront également voir les voyages des concurrents 24h/24 et 7j/7 en direct sur Voot, en dehors de l’épisode habituel d’une heure.

Rubina Dilaik, bien connue sous le nom de Choti Bahu, et le chanteur Rahul Vaidya ont remporté l’émission de téléréalité Bigg Boss saison 14. Les trois autres finalistes de l’émission étaient Nikki Tamboli, Aly Goni et Rakhi Sawant.

L’actrice Ankita Lokhande, vue pour la dernière fois à Manikarnika, a mis un terme aux rumeurs entourant sa participation à la prochaine saison de Bigg Boss. Sur son Instagram, elle a écrit que je voudrais que tout le monde sache que je ne ferai pas partie de la série. Elle a également mentionné que les gens s’étaient empressés de la troller et de lui envoyer de la haine à ce sujet.

La nouvelle saison de Bigg Boss sera probablement diffusée en août 2021.

