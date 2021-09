Bigg Boss Tamil Saison 5: Kamal Haasan est prêt à revenir avec une nouvelle saison – regardez la promo ici

Kamal Haasan a partagé la vidéo promotionnelle sur son profil Twitter annonçant la nouvelle saison de Bigg Boss Tamil (Photo : Twitter/ Vijay Television)

Bigg Boss Tamil Saison 5: L’acteur et réalisateur indien Kamal Haasan est prêt à entrer dans la nouvelle saison de Bigg Boss Tamil sur Vijay Television. La chaîne, mardi, a annoncé la nouvelle sur Twitter et partagé la promo de la saison 5 de Bigg Boss Tamil avec Hassan. Le clip promotionnel de 20 secondes montrait Kamal Hassan avec la légende « Devons-nous commencer » ?

Kamal Haasan a également partagé la vidéo promotionnelle sur son profil Twitter annonçant les nouvelles de la prochaine saison 5 de Bigg Boss Tamil. La vidéo a déjà atteint 154 000 vues sur Twitter. Les fans sont déjà ravis de regarder Kamal Haasan. Les fans semblent en fait plus heureux et excités de regarder Kamal Haasan plutôt que Bigg Boss. “Je n’ai jamais vu de grand patron auparavant mais j’adore cette promo”, a tweeté un utilisateur qui était enthousiasmé par la promo. Un autre Twiterrati a écrit : « Que pouvons-nous faire d’autre que simplement profiter de chaque nano seconde de la vôtre » ?.

Selon les médias, il est dit que Kamal Haasan avait déjà commencé à tourner pour les promos car la nouvelle saison devrait être diffusée en octobre le mois prochain (l’annonce officielle est encore attendue). Haasan est le visage de l’émission de téléréalité populaire Bigg Boss (tamoul) depuis ses débuts en 2017. Cela a en fait marqué les débuts de l’acteur à la télévision en tant qu’animateur de l’émission.

Les concurrents de Bigg Boss Tamil Saison 4 incluent Balaji Murugadoss, Ramya Pandian, Rio Raj, Somsekhar, Rekha, Anitha Sampath, Jithan Ramesh, Velmurugan, Aajeedh Khalique, Sanam, entre autres. En parlant de films, Kamal Haasan est récemment occupé par la sortie de Vikram de Lokesh Kanagaraj où il sera vu aux côtés de Vijay Sethupathi et Fahadh Faasil.

Kamal Haasan a récemment salué le film Shershaah, le qualifiant d’« exception ». Il a pris son compte Twitter et a applaudi toute l’équipe de Shershaah et a félicité l’acteur Sidharth Malhotra et Kiara Advani pour leurs excellentes performances en plus de remercier Dharma Productions pour la promotion de Vishnu Varadhan, réalisateur du film.

