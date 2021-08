Bigo Live offre une nouvelle façon plus amusante de diffuser en direct vos jeux

Nous avons de bonnes nouvelles si vous êtes un streamer de jeux vidéo ou si vous aimez les regarder. La plate-forme de streaming vidéo en direct Bigo Live fait de nouvelles percées en Europe, en mettant l’accent sur les jeux. Ceux qui cherchent à se construire une suite devraient faire attention.

Bigo Live compte déjà plus de 400 millions d’utilisateurs, est l’une des plateformes de diffusion en direct à la croissance la plus rapide au monde et un véritable maître de l’engagement. Il propose un système de points, de montée en niveau et de récompenses qui s’intègre parfaitement au contenu du jeu.

Dans le cadre de cette expansion européenne, Bigo Live s’est associé à deux des plus grands noms du jeu mobile.

Du 28 juin au 14 juillet, il a organisé un tournoi d’un mois d’événements King of Avalon, un best-seller dans 70 pays avec plus de 100 millions de téléchargements dans le monde. Les participants ont reçu des récompenses en monnaie dans le jeu et des émissions de gameplay en streaming ont eu lieu à 21h (GMT+2) tous les soirs.

Pour lancer ce partenariat, Bigo Live a fait appel à certaines des stars du jeu les plus regardées sur la plateforme, notamment Maxim (Bigo Id : 758731816), Evgueny Henry (Bigo Id : 757257308) et Effa (Bigo Id : 757298451 ).

King of Avalon est un jeu de stratégie mobile se déroulant dans l’Europe médiévale. Vous construisez votre royaume, entraînez des armées et les promenez directement sur les terres des autres joueurs. C’est excitant.

« Il y a toujours eu un certain attrait interculturel pour les jeux et la diffusion en direct ; KOA espère explorer de nouveaux modèles de diffusion de jeux de stratégie grâce à ce partenariat multiplateforme avec Bigo Live », déclare l’équipe de publication de King of Avalon.

(Crédit image : Bigo Live)

Jeux en streaming pour les fans d’anime

Il y a aussi plus à la poussée de streaming de gros gibiers de Bigo Live. Il s’est également associé aux créateurs de Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac pour une série d’événements en streaming se déroulant de juillet à septembre 2021, en France.

Les utilisateurs de Bigo Live recevront des articles gratuits dans le jeu pour pimenter le jeu et garder vos téléspectateurs intéressés. Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac a déjà une forte communauté joueur contre joueur (PvP), et les précédents événements en streaming ont attiré un public massif.

Le jeu, publié par Gtarcade, est un RPG mobile basé sur le célèbre manga Saint Seiya du mangaka japonais Masami Kurumada. Il a été téléchargé plus de 30 millions de fois dans le monde.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac donne vie aux personnages classiques, à l’intrigue et à l’atmosphère du manga et offre un gameplay complexe et stratégique au tour par tour, avec des batailles PvP hautement compétitives et stratégiques et des graphismes visuellement attrayants, c’est un fantastique option pour un streamer qui veut garder le public engagé.

« Les utilisateurs apprécient la variété et la qualité de notre contenu et aiment interagir directement avec les créateurs qu’ils aiment via des jeux interactifs. C’est pourquoi nous développons continuellement notre contenu et visons à leur fournir un divertissement plus interactif », a déclaré un porte-parole de Bigo Live.

“Nous sommes ravis de nous associer à Saint Seiya KotZ et KOA pour déployer notre initiative de jeu en Europe. C’est un véritable mélange de légendes de l’industrie et de nouveaux talents émergents.”

Tout est dans le jeu

Pourquoi essayer Bigo Live plutôt que l’un de ses concurrents ? Il utilise des mécanismes amusants sur la plate-forme elle-même. Par exemple, les membres du public peuvent offrir des diamants aux streamers. C’est ainsi que vous pouvez monétiser vos vidéos. Il existe également un mode PK où les streamers s’affrontent pour voir ce qui divertira le plus le public, et des classements quotidiens où vous pouvez voir comment vos streams se comparent à ceux de vos rivaux.

Bigo Live est un endroit idéal pour diffuser vos jeux, et la plate-forme elle-même comporte des éléments similaires à ceux d’un jeu. Tu veux vérifier?

Les utilisateurs de BIGO Live peuvent regarder les prochains événements Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac en accédant à l’application et en appuyant sur l’icône de l’événement dans la nouvelle section Jeux. Les joueurs et les abonnés peuvent interagir en dehors du flux en utilisant les fonctionnalités uniques de BIGO Live qui leur permettent de partager des publications, des images et des vidéos entre eux. Pour plus d’informations, téléchargez l’application Bigo Live ou visitez Bigo TV.