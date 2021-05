Bigoted Deadspin ravive le syndrome de dérangement de Tebow avec Jags Tryout ⋆ .

Après toutes ces années, Time Tebow vit toujours sans loyer dans la tête des écrivains sportifs gauchistes. Le syndrome de dérangement de Tebow a de nouveau soulevé sa tête laide aujourd’hui. Rob Parker, l’appâteur de course Deadspin, a déclaré Tebow «royauté du privilège blanc» parce que les Jaguars de Jacksonville lui ont donné un essai.

Maintenant entraînés par Urban Meyer, qui a guidé les Gators de Floride au cours de la carrière universitaire de Tebow, les Jaguars ont formé l’ancien quart-arrière du trophée Heisman à bout serré. La nouvelle de cet événement a déclenché une tirade de Parker chargée de courses et de dénigrement des prières.

Les ennemis des médias comme Parker ne pouvaient pas supporter Tebow quand il a joué pour les Broncos de Denver et trois autres équipes de la NFL il y a quelques années, ou quand il était champion national avec les Gators. Certains d’entre eux ne peuvent pas non plus voir au-delà de sa couleur de peau. Tebow n’était certainement pas le passeur le plus poli. Mais c’est un leader avec une attitude contagieuse qui a fourni une capacité intangible pour aider la Floride et Denver à gagner.

“C’est officiel: Tim Tebow est le roi des privilèges blancs”, a hurlé Parker dans sa phrase d’ouverture. Qui apparaît sous une image photographiée de Tebow assis sur un trône portant une couronne.

L’essai de Jacksonville a eu lieu “Juste au moment où nous pensions que nous en avions fini avec tout le monde dans le sport se pliant en quatre pour quelqu’un qui n’en est pas digne”, poursuit Parker. Cela semble fou, mais cela correspond au traitement royal que Tebow reçoit injustement, selon ceux de gauche qui détestent l’athlète chrétien qui jouait auparavant au football professionnel et au baseball des ligues mineures.

En fait, le syndrome de dérangement de Tebow était si grave que le co-animateur de «Undisputed», Shannon Sharpe, a déclaré qu’il n’aurait même pas dû être autorisé à jouer au baseball professionnel. Le co-présentateur Skip Bayless a perdu la tête à cause de l’essai de Tebow à Jacksonville.

Tebow n’est pas doué pour le sport, mais “d’autres Blancs puissants comme lui et feront apparemment tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à réussir”, a écrit Parker. Il s’agit d’une cheville ronde que les équipes sportives essaient de mettre dans un trou carré.

Parker a expliqué que les gens adoraient Tebow parce qu’il était «un gars gentil et craignant Dieu». (L’horreur!) Si le favori des fans Tebow avait eu l’occasion de jouer pour Jacksonville, ses maillots se seraient envolés des étagères.

«Les gens auraient fait sa marque de fabrique prier à genoux partout dans le nord de la Floride», craint Parker. Et, contrairement à l’idée que se font les médias de la royauté sportive Colin Kaepernick, Tebow ne se met pas à genoux. Lorsque Kaepernick s’est honteusement mis à genoux pendant l’hymne national, tout était question de liberté d’expression, ont crié les médias sportifs de gauche. Quand Tebow s’agenouille pour honorer Dieu, c’est trop horrible d’imaginer que cela se reproduise dans la NFL!

La plupart des athlètes qui tentaient de décrocher un nouveau poste au niveau de la NFL auraient attiré le rire. «Pas Tebow. C’est là qu’intervient White Privilege », ricane Parker.

Les portes de l’opportunité ne s’ouvrent à Tebow que pour un seul facteur, affirme Parker. Ce n’est pas non plus un talent athlétique. «Par conséquent, il doit s’agir de race. C’est une triste réalité.

Le principal point à retenir ici est que Jacksonville n’a pas signé de contrat avec Tebow. Il n’a essayé que pour l’équipe – pour son ancien entraîneur – mais cela suffit pour déclencher une renaissance du syndrome de dérangement de Tebow.