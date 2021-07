Bigsound 2021 annulé alors que les États australiens prolongent le verrouillage

Les organisateurs ont officiellement annulé Bigsound 2021, qui devait avoir lieu en septembre.

Les supérieurs de Bigsound ont récemment annoncé la malheureuse nouvelle dans un message aux fans, décrivant l’annulation du festival de musique et de la conférence vieux de deux décennies comme “un nouveau coup dur pour l’industrie musicale australienne”. En ce qui concerne les raisons précises de la décision d’annuler l’événement, le message cite «le verrouillage instantané de Melbourne, l’extension du verrouillage du Grand Sydney, les épidémies croissantes de COVID et les restrictions croissantes en vigueur dans toute l’Australie.

“Sans nos compagnons de musique en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria et aucun calendrier précis quant au moment où les frontières intérieures resteront ouvertes”, poursuit le texte, “BIGSOUND 2021 ne serait pas en mesure de tenir sa promesse de réunir la communauté musicale pour trois extraordinaires jours de connexion, de conversation et de découverte musicale.

L’équipe de Bigsound a également noté son désir de célébrer le 20e anniversaire de l’événement “avec quelque chose de spécial plus tard cette année, alors surveillez cet espace pour en savoir plus dans les mois à venir”. De plus, les employés ont « commencé à travailler immédiatement sur un événement 2022 » et les fans recevront des remboursements pour l’édition 2021 refusée « dans les semaines à venir ».

Selon le site Web du gouvernement australien, il y a 81 cas actifs de COVID-19 à Victoria (y compris Melbourne), avec 13 de ces infections ayant été contractées « localement », contre 440 cas en juillet (dont certains incluent plusieurs infections COVID-19) pour la Nouvelle-Galles du Sud. Le Queensland (y compris Brisbane, où devait avoir lieu Bigsound 2021) a enregistré deux nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, pour un grand total de 1 756 tests positifs à ce jour, sur plus de 3,18 millions de tests administrés.

Les responsables du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud ont prolongé les mesures de verrouillage de l’État jusqu’au 30 juillet «au moins» la semaine dernière. Et les responsables ont également étendu les restrictions de verrouillage relativement strictes de Victoria – «Une seule personne par ménage peut quitter la maison pour obtenir les biens et services nécessaires. Ils peuvent partir une fois par jour, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas faire plusieurs courses.

Bien que Day Trip ait lancé avec succès la saison des festivals d’été du sud de la Californie au début du mois – avec des fans se préparant à assister à Lollapalooza dans 10 jours et à Bonnaroo en septembre – le retour de la musique live en 2021 n’a pas été sans difficultés et revers.

La semaine dernière, par exemple, les Foo Fighters ont annulé un spectacle de Los Angeles en réponse à un test COVID-19 positif, tandis que Tomorrowland 2021 a été annulé après que des responsables du gouvernement local ont déclaré que l’événement « ne pouvait pas avoir lieu » dans leur ville – malgré le soutien de différents représentants du gouvernement au niveau fédéral.

De plus, la comédie musicale à guichets fermés Springsteen on Broadway a fait la une des journaux le mois dernier pour avoir refusé d’admettre des invités qui ont reçu le vaccin AstraZeneca. Soit dit en passant, ce dernier est le « composant principal » du programme de vaccination de l’Australie, et plus de 6,1 millions de doses de vaccin ont été administrées jusqu’à présent dans la nation insulaire d’environ 25 millions d’habitants.