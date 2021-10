Le porte-parole du Bihar BJP, Arvind Singh, a plaisanté en disant que Rahul, Sonia et Priyanka Gandhi ne sont plus aptes à faire campagne pour le Congrès dans le pays. (PTI)

Le parti du Congrès a récemment publié sa liste de militants vedettes des votes indirects du Bihar, et à la surprise générale, deux grands noms manquaient à la liste – Rahul Gandhi et Sonia Gandhi. Alors que le Congrès a défendu cette décision, affirmant que la famille Gandhi ne se rendait pas aux élections partielles pour faire campagne, le JD (U) et le BJP n’ont pas tardé à saisir l’occasion de critiquer le parti du Congrès et ses dirigeants.

Le porte-parole de Janata Dal (United), Ajay Alok, a déclaré que la liste est une acceptation par le Congrès du Bihar que si Rahul Gandhi et Sonia Gandhi font campagne pour le parti, il perd les élections et donc ils ont gardé Sonia et Rahul hors de la liste des militants vedettes. . Il a ensuite félicité les dirigeants du parti du Congrès de l’État pour avoir reconnu le «panuati» (personne de mauvais augure).

Le porte-parole du Bihar BJP, Arvind Singh, a également fait une remarque similaire. Il a plaisanté en disant que Rahul, Sonia et Priyanka Gandhi ne sont plus aptes à faire campagne pour le Congrès dans le pays. Singh, cependant, a ajouté que leurs noms auraient dû être inclus dans la liste au moins pour des raisons de quorum. Singh a également allégué que l’exclusion de la famille Gandhi de la liste montre que ces grands dirigeants ne sont pas aptes à montrer leur visage au public. Il a ajouté que c’est la raison pour laquelle alors qu’un chef (Kanhaiya Kumar) du « gang tukde-tukde » avait une place dans la liste, la famille Gandhi n’en avait pas.

Cependant, le parti du Congrès a riposté à l’alliance au pouvoir en qualifiant le porte-parole du JDU-BJP d’« imbécile ». Le chef du Congrès, Prem Chandra Mishra, a déclaré que les porte-parole ne connaissaient pas le style de travail du parti et ignoraient qu’aucun membre de la famille Gandhi ne se rendait à une élection partielle. Il a demandé pourquoi le JD(U) n’envoie pas son chef Nitish Kumar faire campagne aux élections du panchayat.

Notamment, la liste des militants vedettes du Congrès comprend Kanhaiya Kumar, Jignesh Mevani, Meira Kumar, Shatrughan Sinha, Kirti Azad, Imran Pratapgarhi et Hardik Patel.

