Bihar Board Class 10 Résultats 2021: BSEB annonce des prix en espèces jusqu’à Rs 1 lakh, des ordinateurs portables pour les hauts de forme d’État

Le Conseil des examens de l’école du Bihar (BSEB) a décidé de remettre des prix en espèces, des ordinateurs portables et des lecteurs de livres électroniques aux étudiants qui ont dépassé les examens du Bihar Board Class 2021. Cette année, 101 étudiants au total ont obtenu une place dans la liste des meilleurs 10 toppers de l’état. Selon une déclaration officielle publiée par le Conseil, un prix en espèces de Rs 1 lakh avec un ordinateur portable et un lecteur Kindle-e-book sera attribué aux détenteurs de premier rang.

La première position est partagée conjointement par Pooja Kumari, Shubhdarshni et Sandeep Kumar. Tous les trois ont dépassé les examens de la classe 10 du BSEB avec 96,80 pour cent de notes.

Le BSEB a partagé tous les détails sur ses poignées officielles de médias sociaux. L’annonce a été faite un jour après que le conseil a publié les résultats de l’examen du conseil de classe 10. Selon les informations, ceux qui ont obtenu le deuxième rang recevront un prix en espèces de Rs 75 000 avec un ordinateur portable et un lecteur de livre électronique Kindle. De même, les détenteurs de troisième rang recevront Rs 50 000 en espèces, un ordinateur portable et un lecteur de livre électronique Kindle.

Ceux qui ont obtenu des rangs entre la quatrième et la dixième recevront 10 000 roupies et un ordinateur portable chacun.

Le BSEB a annoncé les résultats de l’examen de classe 10 du Bihar Board le 5 avril et environ 78,17% des étudiants ont réussi l’examen. Selon le conseil, un total de 12,93 étudiants lakh ont réussi l’examen matriciel. Mais il y a une légère baisse du pourcentage de réussite cette année. En 2020, le pourcentage de réussite des élèves de la classe 10 était de 80,59 alors qu’en 2019, il était d’environ 80,73.

Pendant ce temps, les étudiants qui ne sont pas satisfaits des notes obtenues peuvent demander l’examen. Le processus débutera le 11 avril. Les étudiants qui souhaitent une réévaluation de leurs documents d’examen peuvent en faire la demande sur le site officiel – biharboardonline.bihar.gov.in. La dernière date à appliquer pour cela est le 17 avril et des frais de Rs 70 seront applicables pour chaque sujet.

