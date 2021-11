Bihar Board Class 10e, 12e examens 2022: BSEB révèle la feuille de date d’examen du conseil – vérifiez les détails

L’avis indique également que pour les élèves de la classe de 10e, les écoles seront invitées à effectuer une évaluation interne pour les matières scientifiques et sociales.

Bihar Class 10th, 12th Board Exam: Le conseil d’éducation de l’État du Bihar a publié la feuille de date des examens de classe 10th et 12th board. Le conseil d’administration du Bihar a publié la date des examens du conseil qui auront lieu en février de l’année prochaine. Le Bihar School Education Board (BSEB) a révélé dans son avis que les examens du conseil d’administration de la classe 12 auront lieu entre le 1er et le 14 février, tandis que les examens du conseil d’administration de la classe 10 auront lieu entre le 17 et le 24 février.

Le conseil scolaire a également décidé d’organiser les examens du conseil de classe 12 en deux sessions. Alors que la première session aura lieu entre 9h30 et 12h45, la deuxième session se déroulera de 13h45 à 17h00. Le conseil a également demandé aux écoles sous son affiliation d’organiser les examens pratiques pour les élèves de la 12e classe entre le 10 et le 20 janvier.

Alors que chaque année, l’examen du conseil durait trois heures, le conseil de l’éducation a accordé cette année 15 minutes supplémentaires aux étudiants comme période de réflexion au cours de laquelle les étudiants auront l’occasion de parcourir l’article une fois et de formuler leur plan pour tenter le papier.

Dans une note distincte, le conseil de l’éducation a révélé que l’heure des examens pour le MB Alt English, MB Urdu et MB Maithili sera fixée entre 13 h 45 et 15 h 30. En ce qui concerne la feuille de date des examens de la classe 10e, les élèves affronteront d’abord les mathématiques le 17 février, puis les sciences le 18 février. Pour obtenir la feuille de date complète et d’autres détails mineurs, les étudiants peuvent visiter le site Web officiel du Bihar School Education Board (BSEB).

L’avis indique également que pour les élèves de la classe de 10e, les écoles seront invitées à effectuer une évaluation interne pour les matières scientifiques et sociales. Le conseil a déclaré que les notes pour ces matières seront attribuées sur la base des activités d’alphabétisation et des travaux de projet auxquels les élèves participeront au niveau de l’école.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.