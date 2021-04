Bihar Board Class 10e résultat 2021: BSEB publiera le résultat final aujourd’hui; voici comment vérifier, libérer le timing

De même, ceux qui ont réussi l’examen avec 250 points seront réputés avoir réussi avec la 2e division. (Image représentative)

10e résultat 2021 du Conseil du Bihar BSEB: Les étudiants qui ont participé à l’examen du conseil du lycée organisé par le Conseil de l’éducation de l’État du Bihar connaîtront les fruits de leur travail aujourd’hui, car le conseil de l’éducation de l’État publiera le résultat de l’examen aujourd’hui. Selon les informations disponibles, le Conseil de l’éducation scolaire du Bihar (BSEB) devrait publier le résultat et le mettre en ligne avant 15h30 aujourd’hui, a rapporté l’Indian Express. Les étudiants qui ont participé à l’examen du conseil pourront vérifier leur résultat sur le site officiel du Bihar Education board-biharboardonline.com.

Les étudiants qui sont en mesure d’obtenir au moins 30% de notes au total seront qualifiés à l’examen et deviendront éligibles pour poursuivre leurs études. En plus des 30 pour cent de notes à leur examen théorique, les étudiants devront également obtenir au moins 40 pour cent de notes à leurs examens pratiques pour se qualifier avec succès pour l’admission en classe XI. À l’âge de milliers d’étudiants obtenant des notes supérieures à 90% à l’examen, les termes de première, deuxième et troisième division sont inconnus, mais selon les critères des étudiants du BSEB qui sont en mesure d’obtenir plus de 300 points sur un maximum de 500 les notes seront réputées passées avec la 1ère division. De même, ceux qui ont réussi l’examen avec 250 points seront réputés avoir réussi avec la 2e division.

Comment vérifier le résultat en ligne

Les étudiants devront se connecter au site officiel du BSEB- biharboardonline.com. Les étudiants doivent garder à portée de main leurs informations d’identification, y compris le numéro de la liste d’examen du conseil, l’identifiant d’inscription, la date officielle de naissance, le nom du père, etc. au moment d’accéder à leur résultat. Une fois que les étudiants se sont connectés au site Web, les étudiants devront accéder au lien du résultat de l’examen du conseil de classe Xth. Les étudiants devront ensuite remplir leurs informations d’identification personnelles comme indiqué ci-dessus. Après avoir introduit les informations dans le site Web, les étudiants seront dirigés vers leur résultat final. Il est conseillé aux étudiants de conserver le résultat de leur copie sur leur système et de retirer également sa copie papier du système pour leur future référence.

Le BSEB est l’un des rares conseils scolaires à avoir été en mesure de conclure le processus d’examen du conseil pour les étudiants d’ici la première semaine d’avril. Plus tôt le 26 mars, le BSEB avait publié le résultat des élèves de la classe XIIe.

