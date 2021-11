Bihar Bypolls Résultats 2021 Date et heure, pourcentage de vote, nom du candidat, résultats des élections par circonscription et plus

Le Congrès a présenté son candidat contre l’allié RJD l’accusant de ne pas respecter la coalition-dharma. (PTI)

Bihar Bypolls Résultats 2021 Dernière mise à jour: Le dépouillement des votes pour les sièges des circonscriptions de Tarapur et Kusheshwar Asthan au Bihar aura lieu demain. Les sièges étaient auparavant détenus par le JD(U) au pouvoir. Kusheshwar Asthan a enregistré un taux de participation d’environ 49 pour cent tandis que Tarapur a enregistré environ 50 pour cent des votes. Il y a 17 candidats en tout – huit de Tarapur et neuf de Kusheshwar Asthan.

Alors que JD(U) tentera de montrer sa victoire par la confiance du peuple dans le gouvernement, le RJD tient à mettre en avant la prétendue mauvaise gestion de la NDA. À Tarapur, devenu vacant à la suite du décès de Mewa Lal Chaudhary, le JD (U) a aligné Rajiv Kumar Singh tandis que dans le Kusheshwar Asthan réservé, le débutant Awadh Bhushan Hazari cherche à conserver pour son parti, le siège que son père Shashi Bhushan Hazari avait remporté Trois fois à la suite. A Tarapur, qui n’a envoyé jusqu’à présent que des Yadav ou des Koeris à l’assemblée, le RJD a aligné Arun Sah, un Vaishya, cherchant à convaincre une communauté traditionnellement du BJP et de ses alliés. De même, à Kusheshwar Asthan, le RJD a envoyé Ganesh Bharti, qui appartient à la communauté Musahar qui aspire à obtenir son dû parmi les Dalits.

Cependant, dans les deux sièges, le Congrès et la faction dirigée par Chirag Paswan du parti Lok Janshakti (Ram Vilas) pourraient jouer un trouble-fête faisant du combat un combat serré entre le JD(U) et le RJD.

Le Congrès a présenté son candidat contre l’allié RJD l’accusant de ne pas respecter la coalition-dharma. L’annonce par le RJD des candidats pour les deux sièges, sans mettre en confiance le Congrès qui avait contesté Kusheshwar Asthan dans les sondages de l’Assemblée l’année dernière, a été une pomme de discorde. Le parti a envoyé Atirek Kumar de Kusheshwar Asthan tandis que de Tarapur, il a envoyé Rajiv Kumar Mishra, un travailleur social bien connu.

