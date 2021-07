Bihar Inter Class 12 admissions 2021: BSEB prolonge la date limite de soumission des candidatures en ligne; Vérifiez la dernière date ici

in

Bihar Inter Class 12 admissions 2021 : La date limite de dépôt du dossier de candidature en ligne pour l’admission en classe intermédiaire pour la promotion 2021-23 a été prolongée par le Bihar School Examination Board (BSEB). Alors qu’auparavant, cette date limite avait été fixée au 3 juillet, maintenant, le conseil d’administration a autorisé les candidats intéressés à soumettre leurs formulaires de candidature avant le 18 juillet. La décision a été partagée par le conseil d’administration du Bihar via son compte Twitter dimanche matin. Pour s’inscrire aux admissions en classe 11, les étudiants doivent se rendre sur le site officiel de BSEB OFSS (ofssbihar.in).

Pour pouvoir postuler à l’admission en classe intermédiaire, un étudiant doit avoir réussi un examen d’inscription ou son équivalent du BSEB, du Central Board of Secondary Education (CBSE), du Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) ou de tout autre ou conseil d’état. De plus, un étudiant devra payer des frais de Rs 350 pour remplir l’admission en ligne, dont le mode de paiement a été prescrit dans le formulaire de demande commun ou le CAF.

Selon un rapport d’IE, qui citait la notification publiée par le conseil du Bihar, les candidats des conseils ICSE et CBSE auraient la possibilité de remplir le formulaire de candidature, puis la première liste de sélection serait publiée.

Notamment, le Bihar School Examination Board (BSEB) a également publié une application mobile appelée «OFSS» qui peut être téléchargée par les candidats intéressés à partir du Google Play Store. L’application, cependant, ne permet pas encore de soumettre des formulaires de candidature, mais les candidats peuvent vérifier l’état de leur candidature sur l’application, ainsi que d’autres informations importantes sur le processus d’admission.

