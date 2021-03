Bihar Intermediate Exam Topper 2021: BSEB 12th Topper Name, Bihar Inter Exam Topper Marks, School, Details

Rai qui avait dépassé l’examen dans la filière des arts loin de pouvoir répondre aux questions sur le sujet n’était même pas capable de prononcer correctement le terme de science politique en une seule fois.

BSEB 12th Bihar Board Exam Topper: Le Bihar School Examination Board (BSEB) devrait annoncer les résultats des élèves de la 12e classe aujourd’hui à 15 heures. En plus d’être l’un des plus grands États du pays en termes de population, une autre raison pour laquelle les résultats de l’examen du conseil dans l’État sont sous les projecteurs est due à des exemples passés de tricherie de masse et de fausses escroqueries dans l’État. Il va sans dire que la pratique de la triche dans l’arrière-pays rural est un malaise courant dans de nombreux États du pays. Cependant, l’ampleur de la tricherie et l’impunité des élèves, des parents et des enseignants impliqués dans le processus au Bihar ont choqué le pays à plusieurs reprises ces dernières années. Voici quelques-uns des incidents qui ont rendu les résultats de l’examen du jury dans le Bihar infâmes.

En 2013, pas moins de 1 600 étudiants ont été expulsés et interdits de se présenter aux examens en raison de la faute professionnelle de tricherie à l’examen par les autorités de l’État. Avec les étudiants, une centaine de parents ont également été arrêtés par la police pour avoir prétendument aidé leurs pupilles à tricher à l’examen en leur fournissant des livres, des guides, de petites informations, etc.

Alors que l’utilisation des smartphones a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, une photographie de l’école Vidya Niketan de Vaishali est devenue virale en 2015. Les parents et les proches des élèves ont été vus sur la photo escaladant le mur de l’école afin de fournir du matériel de triche à les étudiants dans la salle d’examen. La pure audace et l’impunité visibles sur la photo ont non seulement embarrassé le gouvernement de l’État, mais ont également réveillé les fonctionnaires de leur sommeil pour prendre des mesures strictes contre les malversations de tricherie dans l’État. Plusieurs reportages à l’époque indiquaient que la pratique était répandue dans l’État depuis des années et qu’elle n’était apparue que cette année-là.

(Source: Photo Express par Prashant Ravi)

2016 Bihar Class 12th Topper Ruby Rai est passée d’une idole pour étudiants à une risée en quelques heures alors que la vidéo de son incapacité à répondre même aux questions de base en science politique est devenue virale sur Internet. Rai qui avait dépassé l’examen dans la filière des arts loin de pouvoir répondre aux questions sur le sujet n’était même pas capable de prononcer correctement le terme de science politique en une seule fois. Rai n’était pas seul en tant que Topper scientifique de la même année Saurabh Shrestha, et le troisième top du flux scientifique Rahul Kumar se sont également avérés manquer dans les bases des sujets qu’ils ont dépassés dans les examens du conseil d’État. L’incident a montré que le malaise de la tricherie était profondément ancré dans un réseau à grande échelle d’autorités, d’intermédiaires, de professeurs, de parents complices et d’étudiants volontaires.

Depuis l’incident de Ruby Rai de 2016, les hauts de forme de l’État sont examinés de plus près que ceux de tous les autres conseils scolaires du pays. L’administration a également montré une volonté accrue de freiner les cas de triche à l’examen en réservant régulièrement des étudiants pour tricherie et en leur interdisant de se présenter à l’examen.

