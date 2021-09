Bihar: l’adjoint au CM répond après qu’un rapport prétend que des contrats d’une valeur de Rs 53 crore ont été attribués à des proches et à des assistants dans le cadre du projet phare de Nitish Kumar

Dy CM Prasad, cependant, a nié l’allégation de favoritisme politique et a déclaré qu’il était le député de Katihar lorsque les contrats ont été attribués et est devenu vice-ministre en chef en novembre 2020.

Le vice-ministre en chef du Bihar et le chef du BJP, Tarkishore Prasad, ont obtenu un contrat d’une valeur de Rs 53 crore pour la mise en œuvre du projet “Har Ghar Nal Ka Jal”, un programme phare du ministre en chef Nitish Kumar, a rapporté aujourd’hui l’Indian Express. Alors que le programme a couvert environ 95 pour cent de son objectif de 1,08 lakh panchayat, l’enquête d’IE a révélé quelques incidents de favoritisme politique. Le Dy CM a cependant déclaré qu’il n’y avait rien de mal à faire des affaires et que le contrat avait été attribué alors qu’il n’était qu’un député provincial et non un ministre.

Selon le rapport d’IE, les membres de la famille de Tarkishore Prasad et ses proches collaborateurs ont obtenu des contrats de projet d’une valeur de plus de Rs 53 crore dans le cadre du programme. Non seulement cela, plusieurs dirigeants étatiques du JD(U) et du BJP ont également reçu des contrats indiquant un favoritisme politique dans la mise en œuvre des programmes gouvernementaux.

Le rapport a révélé que le Département d’ingénierie de la santé publique (PHED) du Bihar a attribué 36 projets en 2019-2020 à des personnes et des entreprises liées au CM adjoint. Les contrats de projet étaient répartis sur plusieurs quartiers dans au moins neuf panchayats du district de Katihar. Les contrats ont été attribués à sa belle-fille Puja Kumari, à deux sociétés liées à son beau-frère Pradeep Kumar Bhagat et à ses proches collaborateurs Prashant Chandra Jaiswal, Lalit Kishore Prasad et Santosh Kumar.

Les responsables impliqués dans la mise en œuvre du programme ont informé sous couvert d’anonymat que la belle-fille de Prasad avait obtenu des contrats d’une valeur de 1,6 crore de roupies couvrant quatre quartiers du panchayat de Bhavada à Katihar malgré une expérience nulle dans le domaine. Kumari est enregistrée en tant qu’entrepreneur individuel auprès du PHED et a la même adresse postale que son beau-père.

Dy CM Prasad, cependant, a nié l’allégation de favoritisme politique et a déclaré qu’il était le député de Katihar lorsque les contrats ont été attribués et est devenu vice-ministre en chef en novembre 2020. Tout en confirmant que sa belle-fille avait obtenu des contrats pour quatre quartiers. , il a nié avoir des liens avec d’autres sociétés. « Nous sommes en affaires, ne devrions-nous pas le faire ?… Il y a un total de 2 800 unités à Katihar ; ma famille n’en a que quatre. Il n’y a rien de mal à faire des affaires. Il faut veiller à ce qu’il n’y ait aucune irrégularité », a-t-il déclaré. Prasad a affirmé qu’il n’était même pas lié de loin à des sociétés présumées – Deepkiran Infrastructure et Jeevanshree Infrastructure.

