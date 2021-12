Bihar : le leader du BJP Gajendra Jha limogé pour une déclaration controversée contre Jitan Ram Manjhi

Manjhi a également déclaré qu’il avait cessé d’adorer les dieux quand, enfant, il avait été évincé d’un temple.

L’unité du Bihar du parti Bharatiya Janata a limogé le chef du parti Gajendra Jha après sa remarque controversée contre l’ancien ministre en chef et chef de l’hindoustani Awam Morcha (HAM) Jitan Ram Manjhi. Jha a fait ces remarques après les prétendues remarques désobligeantes de Manjhi contre les prêtres. Le chef de l’unité du district de Madhubani du BJP, Shankar Jha, a informé de la décision du parti d’expulser Gajendra Jha. Il a déclaré que la déclaration de Gajendra Jha avait nui au parti.

Le BJP lui a également demandé des explications dans une quinzaine de jours. Gajendra Jha avait annoncé publiquement qu’il donnerait une récompense en espèces de Rs 11 lakh à « quiconque coupe la langue de Manjhi ». Le HAM fait partie de la NDA au Bihar.

Manjhi avait fait ces remarques le 18 décembre en s’adressant à un événement de la communauté dalit à Patna. Manjhi avait dit que de plus en plus de pauvres montrent leur dévotion envers la religion de nos jours. Il a ajouté qu’auparavant, la communauté dalit ne connaissait pas le nom de Lord Satnarayan mais qu’aujourd’hui, Lord Satnarayan est vénéré dans chaque localité. Il a critiqué les prêtres en utilisant un argot et a déclaré qu’ils ne mangeraient rien chez un Dalit mais qu’ils préféraient prendre de l’argent à la place.

Manjhi a également déclaré qu’il avait cessé d’adorer les dieux quand, enfant, il avait été évincé d’un temple. Manjhi vient d’une communauté dalit. Le chef de HAM a ensuite rétracté ses commentaires et a précisé qu’il ne visait pas la communauté brahmane.

Le porte-parole de l’Hindustani Awam Morcha, le danois Rizwan, a salué l’action du BJP contre Gajendra Jha. Il a déclaré que si un travailleur ou un dirigeant insulte un chef de parti tout en faisant partie de la NDA, des mesures strictes devraient être prises contre cette personne.

