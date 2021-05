Bihar News, Bihar Lockdown News, Bihar Corona update, Bihar Corona News: Tejashwi Yadav dénonce Nitish Kumar pour mauvaise gestion du COVID-19

Tejashwi Yadav a attaqué la NDA pour l’échec du système de santé disant que malgré 48 députés, ils n’ont rien fait pour le Bihar.

Crise du Bihar COVID-19: le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bihar, Tejashwi Yadav, a sans relâche attaqué le gouvernement JDU-BJP au pouvoir pour son incapacité à gérer la crise du COVID-19 et à laisser les gens mourir en raison du manque de lits, d’oxygène et de médicaments. Il a allégué que le JDU-BJP essayait de tromper les gens en s’attaquant les uns les autres dans le cadre d’un sinistre complot visant à détourner l’attention des gens. «Le BJP-JDU, dans le cadre d’une stratégie vile bien pensée et de leur jeu de blâme fixe et amical, fait un drame sur les directions du CM pour détourner l’attention des problèmes brûlants et de l’échec du gouvernement. Ces dirigeants impudiques ne se soucient pas des personnes qui meurent en raison du manque de lits, de médecins, d’oxygène, de vaccins, de médicaments, de ventilateurs et de traitements », a-t-il déclaré dans un tweet aujourd’hui.

BJP-JDU एक सोची समझी तुच्छ नीति के तहत अपनी Fixe और Amical ‘छींटाकशी’ से ज्वलंत मुद्दों व सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए CM के इशारे पर नौटंकी कर रहे है। इन बेशर्म नेताओं को बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर व ईलाज की कमी से मर रहे लोगों की कोई परवाह नहीं है। – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 7 mai 2021

Il a ajouté que le gouvernement NDA n’avait ni la volonté ni la compassion nécessaires pour aider les gens. «En réduisant les nombres de 20 à 30 fois et en détournant l’attention des personnes mutuellement blâmées, le BJP-JDU pense que les gens ne seront pas au courant des milliers de décès qui se produisent quotidiennement en raison de leur absentéisme et de leur tromperie. Ce gouvernement n’a ni cœur, ni esprit, ni passion ni compassion », a-t-il déclaré dans un autre tweet.

Hier, le chef de l’opposition a attaqué la NDA pour l’échec du système de santé disant que malgré 48 députés, ils n’ont rien fait pour le Bihar.

«La NDA compte 39 députés de Lok Sabha sur 40, 9 députés de Rajya Sabha et 5 ministres de l’Union du Bihar. Depuis 16 ans, Nitish Kumar est NDA CM et il y a deux vice-ministres en chef, pourtant le Bihar est au bas de la disponibilité des vaccins, de l’oxygène et des lits. Un gouvernement aussi éhonté, raté et inutile ne se trouvera nulle part ailleurs sur la planète Terre », a-t-il déclaré.

Il a également attaqué le Centre en alléguant qu’il ne considérait pas le Bihar comme une partie intégrante du pays.

बिहार से NDA के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 9 राज्यसभा MP, 5 केंद्रीय मंत्री है। 16 वर्षों से NDA के CM नीतीश कुमार और दो-दो उपमुख्यमंत्री है फिर भी बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता में सबसे नीचे है।इतनी बेशर्म, विफल, नाकारा व निक्कमी सरकार पृथ्वी ग्रह पर कहीं और नहीं मिलेगी। pic.twitter.com/Zi4x6yf1p0 – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 6 mai 2021

L’ancien adjoint CM et le proche collaborateur de Tejashwi Yadav, Sanjay Yadav, ont également brossé un tableau sombre de la crise que traverse l’État. Il a déclaré dans un tweet que les gens courent de pilier en poste pour obtenir des médicaments vitaux. «Il y a une pénurie de médicaments critiques comme l’azithromycine, la doxycycline, l’ivermectine, la vitamine C, D, le zinc dans le Bihar! Les nécessiteux courent pour eux. Message de CM: Qu’il s’agisse d’hôpitaux, de jabs ou de médicaments, même si votre vie en dépend, mon gouvernement, mon administrateur et moi ne changerons pas », a-t-il déclaré.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 dans le Bihar a grimpé à 1,15 lakhs tandis que le nombre officiel de morts dus au virus a franchi la barre des 3000. Selon le département de la santé de l’État, Patna a enregistré 3 665 nouveaux cas le 5 mai, son plus grand pic d’une journée, ce qui en a également fait le district le plus touché avec 21 704 cas actifs.

Yadav avait allégué que le CM Kumar avait ordonné à tous les SM et à leurs subordonnés de retarder le rapport positif d’au moins 4 à 5 jours afin que le nombre d’infections puisse être affiché en baisse. Il a affirmé que les experts de la santé estiment que 10 fois plus d’infections et de décès se produisent au Bihar que les statistiques officielles.

L’État est sous verrouillage complet jusqu’au 15 mai 2021 pour contenir la flambée de virus.

