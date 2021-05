Bihar Panchayat Election 2021 Dernières nouvelles aujourd’hui, Bihar Panchayat Chunav Today News, Bihar Panchayat Chunav Date 2021

Samrat Choudhary a déclaré que si la charge doit être remise aux administrateurs, la décision sera prise par le ministre en chef Nitish Kumar.

Élection du Bihar Panchayat 2021 Date: Le mandat de cinq ans des Panchayats prenant fin le 15 juin, le gouvernement du Bihar explore toutes les options qui s’offrent à lui pour maintenir les organes directeurs du village fonctionnels. Il y a 2,58 postes de lakh panchayat dans tout l’État et la tenue d’une élection est presque impossible compte tenu de l’épidémie de COVID-19. Le ministre du Bihar Panchayati Raj, Samrat Choudhary, a informé que le gouvernement de la NDA pourrait bientôt décider d’une mesure provisoire nécessaire pour maintenir les panchayats en activité. Les rapports suggèrent que le gouvernement pèse sur deux options clés: remettre la charge aux administrateurs ou accorder une prolongation aux élus sortants.

Les récentes élections Panchayat dans l’Uttar Pradesh ont exposé les populations rurales et les responsables du scrutin au COVID-19 et environ 2000 enseignants et membres du personnel académique déployés dans le cadre du scrutin ont succombé à l’infection. Le Bihar, où le COVID a déjà pénétré les zones reculées, ne sera pas disposé à prendre un tel risque. L’État compte actuellement environ 30 mille cas de COVID-19 actifs.

L’Uttar Pradesh avait retardé les élections de panchayat d’environ un an et avait remis la responsabilité des gram panchayats aux administrateurs l’année dernière. La Haute Cour de Bombay avait également adopté une ordonnance provisoire l’année dernière enjoignant au Maharashtra de déléguer un fonctionnaire du gouvernement local en tant qu’administrateur du gram panchayat. Samrat Choudhary a déclaré que si la charge doit être remise aux administrateurs, la décision sera prise par le ministre en chef, a rapporté le Hindustan Times.

D’autre part, Jharkhand a prolongé le mandat des représentants sortants, optant pour le deuxième choix. Cette option a été soutenue par le Bihar Rajya Mukhiya Sangh, une association de chefs de village. Ils ont écrit au ministre en chef pour lui dire que la nomination de fonctionnaires en tant qu’administrateurs aurait un impact négatif à long terme sur le système Panchayati raj.

Le ministre de l’Union Ram Kripal Yadav les a également soutenus en qualifiant leur préoccupation de «véritable».

D’autre part, la Commission électorale de l’État du Bihar (SEC), qui se préparait à utiliser des machines à voter électroniques (EVM) pour la première fois dans les sondages panchayat de l’État, a reporté les sondages à la suite des développements dans l’Uttar Pradesh qui se sont déroulés dans les urnes. le mois dernier. La CE n’a pas encore décidé de date pour les élections panchayat.

